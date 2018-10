KRIGET SAMMEN: Ole Selnæs gir Markus Henriksen en klem etter lørdagens 1–0-seier over Slovenia. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selnæs tok tak i egen svakhet – var best i det meste mot Slovenia

FOTBALL 2018-10-14T14:26:17Z

STORO (VG) Ole Selnæs (24) har alltid hatt pasningene og blikket. Nå ser landslagssjef Lars Lagerbäck en ny side ved Saint-Étienne-spilleren.

– Alle vet at han er en fantastisk pasningsspiller, men mot Slovenia gjorde han det også veldig bra defensivt, noe som ikke har vært hans sterkeste side tidligere. Han har også vist det samme i Saint-Étienne i høst. Jeg tror han har vokst, sier Lars Lagerbäck dagen etter 1-0-seieren over Slovenia på Ullevaal.

Tall VG har sjekket hos statistikkleverandøren Opta viser hvordan Selnæs satte sitt preg på kampen, både offensivt og defensivt.

– Ikke så passiv

24-åringen hadde flest ballvinninger (åtte) sammen med Omar Elabdellaoui. Han hadde flest taklinger (tre, lyktes med to). Og han hadde flest pasninger (61, traff på 50). Ingen hadde flere avslutninger (to) enn Selnæs, og av de med to forsøk var det bare Selnæs som traff mål begge gangene.

Og så scoret han kampens eneste mål da. Det kan du se her:

Om sine «nye» egenskaper som ballvinner sier Selnæs følgende:

– Jeg har vært lenge i Frankrike, snart tre år, og hver eneste dag møter jeg folk som er ekstremt tekniske og raske. Det samme gjør jeg i kamp hver eneste helg. Jeg har vært veldig bevisst på å jobbe hardt for å vinne baller. Det er et fokus jeg har hatt lenge, og som jeg har utviklet meg på.

– Jeg har ønsket å bli tøffere i duellene, ikke så passiv som tidligere, legger han til.

Ikke helt kontroll? Sjekk Lagerbäck på søndagens pressekonferanse:

Slovenia-oppgjøret var den første landskampen med Selnæs fra start siden 11. november i fjor, mot Makedonia.

– Det er veldig godt å vise folk i Norge at også jeg kan spille fotball. Det var derfor kjempeartig å gjøre en god landskamp. Nå skal jeg jobbe steinhardt for fortsettelsen.

