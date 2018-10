Rekdal med knallhard dom tross seier: – Prestasjonen er urovekkende svak

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Slovenia 1-0) Norges strålende hjemmestatistikk under Lars Lagerbäck fortsetter takket være en sjelden fulltreffer av Ole Kristian Selnæs (24).

Publisert: 13.10.18 19:57 Oppdatert: 13.10.18 21:10

Etter å ha startet de syv siste landskampene på benken, takket trønderen for tilliten med med en kanonkule på hel volley like før pause.

– Fikk blackout

Midtbanespilleren har fortsatt ikke scoret for klubblaget Saint-Étienne etter snart tre år i fransk fotball, men fant frem skuddfoten da det gjaldt som mest, og sikret – med sitt andre landslagsmål noensinne – tre gylne Nations League-poeng for Norge.

– Ballen kom i retur-rommet, og jeg bestemte meg for å ta ett touch og kline til. Jeg fikk to gode touch, og det var utrolig godt, sier en blid Ole Selnæs overfor VG, som ikke hadde en planlagt feiring på lager.

– Det ble litt blackout. For meg som nesten aldri scorer mål, så vet man ikke helt hva man skal finne på. Jeg er ingen notorisk måljeger, så jeg visste ikke helt hva jeg holdt på med. Jeg har sett på TV at de fleste andre bare springer mot cornerflagget, så jeg gjorde det samme, sier han.

Hør Selnæs’ egne ord her:

– Jeg har aldri sett Ole (Selnæs) spille bedre enn i dag. Han var outstanding, både defensivt og offensivt, og så toppet han det hele med den scoringen, sier Stefan Johansen om sin landslagskompis.

Perlescoringen holdt til seier, og dermed fortsetter også den bunnsolide rekken med hjemmeresultater under Lagerbäcks ledelse: Seks seirer, to uavgjort og null tap er fasiten på Ullevaal Stadion etter drøyt halvannet år med svensken som sjef.

Rekdal-slakt

– Første omgang var ikke så spesielt bra. Da var vi veldig stresset, men vi hadde byttet mange spillere. I annen omgang spilte vi oss opp og kontrollerte kampen. Totalt sett gjør vi en klart godkjent innsats. Man er alltid veldig glad når man vinner, men når vi spiller bra, føles det enda bedre, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

Keeper Rune Jarstein kaller gjennomføringen for «solid» overfor VG, mens Joshua King og Stefan Johansens budskap var at Norge hadde «full kontroll på kampen, men at det manglet litt på den siste tredjedelen».

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal har på sin side et helt annet syn på saken.

– Det er kun ett pluss, og det er at vi vinner 1–0. Resten synes jeg er svakt. Det er svakt tempo, mangel på spillerglede, kreativitet, aggressivitet og tempo. Det er lite kvalitet på mye av det vi holder på med. Prestasjonen er urovekkende svak, men resultatet er fantastisk. Hvis dette er nivået vi skal spille under landskampene våre, så blir vi værende på C-nivået ganske lenge, sier han i VGTVs studio, og konstaterer at «her må det jobbes».

Hodesmell og Selnæs-volley

Kampen startet lovende for Norge da Tarik Elyounoussi våkent snappet opp en slovensk feilpasning og havnet alene med keeper, men spissens avslutning gikk rett på målvakten.

I påfølgende situasjon smalt det ettertrykkelig i en hodeduell mellom Markus Henriksen og Slovenias midtstopper Luka Krajnc . Trønderen slapp unna med et blodig kutt og en solid bandasje, så Lars Lagerbäck slapp å gjøre flere endringer enn de fem han hadde foretatt i startoppstillingen. Verre gikk det med sloveneren, som var bevisstløs i noen sekunder etter sammenstøtet og måtte fraktes ut av banen på båre og deretter til sykehus.

De første rapportene derifra er gode, og også med Markus Henriksen, som måtte sy i pausen, gikk det bra.

De tre første minuttene inneholdt lenge det eneste nevneverdige fra første omgang på Ullevaal Stadion, noe Kjetil Rekdal oppsummerte i VGTVs studio da det nærmet seg pause.

– Det er den kjedeligste og lengste førsteomgangen vi har sett Norge spille på mange, mange år, sa den tidligere landslagsprofilen, som var nådeløs i omtalen av Norges første omgang:

Sekunder senere, i femte tilleggsminutt, fant vanligvis lite målfarlige Ole Kristian Selnæs frem et sjeldent volleyskudd som smalt i nettet og ga Norge ledelsen inn i garderoben. Målet var Selnæs’ første på over et år – det forrige kom da han scoret sitt første for Norge mot San Marino i fjor . Dermed tok han godt vare på muligheten etter å ha erstattet en sliten Sander Berge i Lagerbäcks startoppstilling.

«Moi»-sjanse og rop om straffe

Norge skapte langt mer fra starten av andre omgang. Nok en gang var Tarik Elyounoussi på hugget da Slovenias keeper ventet litt for lenge med en klarering; den norske spissen taklet og traff ballen, men den gikk like utenfor stolpen.

Deretter var det hans yngre fetter «Moi» sin tur til å komme i fokus. Southampton-vingen falt i feltet etter å ha blitt holdt i armen av en slovensk midtstopper, men dommeren lot være å blåse til tross for nordmannens protester.

Så, med knappe tjue minutter igjen, fikk samme mann omgangens største sjanse på en heading fra kort hold, men avslutningen gikk over mål.

Til tross for at Norge ledet sjansestatistikken, kom aldri det beroligende andremålet, så Ullevaal-publikummet måtte bite negler mens Slovenia skapte en sjelden sjanse på heading like før slutt. Men alle poengene ble til slutt værende i Oslo, og dermed er Lagerbäcks menn – med seks poeng på tre kamper – fortsatt med for fullt i kampen om gruppeseier i Nations League.

