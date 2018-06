STORT: Rafael Marquez og lagkameratene feirer seieren mot Tyskland. Foto: CARL RECINE / X03807

VM-profil åtte år etter nedtrapping: – Hadde aldri trodd dette

Publisert: 27.06.18 09:01

FOTBALL 2018-06-27T07:01:26Z

MOSKVA (VG) Han var 31 år da Erik Solér lokket ham til USA tilsynelatende på tampen av karrieren. Nå er Mexico-profilen Rafa Marquez (39) het i VM.

– Jeg hadde aldri trodd det, sier Marquez til VG og smiler.

Vi har akkurat spurt om kunne se seg VM 2018-deltakelse den dagen han forlot Barcelona sommeren 2010.

242 kamper og sju år med mål som videoen under viser, var tilbakelagt hos den katalanske storklubben.

Og selv om blant annet Juventus signaliserte interesse, valgte Marquez å forlate Europa til en tilværelse de fleste anser som en ren nedtrappingsarena for spillere av hans format. Ny arbeidsgiver var New York Red Bulls i MLS.

- Rafa er en stayer, det er helt sikkert. Han er en legende i Mexico, og det er intet mindre enn imponerende at han kan spille VM som nesten 40-åring. På sitt beste er han en strålende strateg. Men overgangen fra Barcelona til MLS ble for stor for ham - det var for mye fysisk spill i USA, sier Erik Solér - den gang klubbdirektøren som hentet meksikaneren over dammen og satt ved siden av ham på pressekonferansen for åtte pr siden:

– Han var vant til en mer ballbesittende stil, naturlig nok. I MLS var det mer «kick and run», hvor fysiske forutsetninger trumfet det tekniske. Vi møtte mange svært tøffe lag som prioriterte å gå hardt på Rafa da han ønsket å spille opp bakfra. Og selvfølgelig var heller ikke medspillerne av samme klasse som han var vant med, sier Solér til VG.

Reiste til Italia

Marquez’ opphold i New York tok slutt etter tre skuffende sesonger. Til ESPN har han forklart hvorfor:

– Jeg var for å være helt ørlig ute av det. Å komme til en annen stadard gjorde meg frustrert. Da jeg skjønte det, angret jeg på at jeg reiste til USA.

Han fortsatte karrieren i hjemlandet, og fikk med seg VM i Brasil hvor han også scoret mot Nederland. Etter det ble det en sesong i italienske Verona, før moderklubben Atlas hentet ham hjem. Og han knep akkurat en plass i VM-troppen i sommer, i det som antas å være hans karriereavslutning.

– Jeg prøver alltid å leve i nuet, og gjøre mitt beste, sier Marquez som forklaring på hvordan han evner å holde det gående på VM-nivå ennå.

Vi møtte ham i pressesonen etter at han hadde spilt det siste kvarteret da Mexico beseiret Tyskland 1-0 på Luzhniki stadion i Moskva. Mannen som fikk kapteinsbindet så fort han kom på banen utmerket seg med to ting: Et klokt fotballhode. Og noen ikke-eksplosive bein i kontringsfasen.

– Dette var en av de beste seierne i min karriere, fordi vi vant mot de regjerende mesterne, og det var en veldig viktig seier, sier Marquez til VG.

På USAs svarteliste

39-åringen har fått stor oppmerksomhet etter kampen, av vidt forskjellige grunner.

Han nå er en av fire spillere som har vært på banen i fem VM-sluttspill (se hele listen hos FIFA her) , sammen med italienske Gianluigi Buffon, tyske Lothar Matthaus og Mexicos Antonio Carbaja.

Men historien som har gått verden rundt de siste dagene, er at han sammen med 21 andre mexicanere siden sommeren i fjor er svartelistet av den amerikanske staten. Finansdepartementet mistenker at Marquez har bidratt som stråmann for hvitvasking av penger for narkobaron Raúl Flores Hernández. Fotballstjernen benekter dette, og saken er ikke prøvd i rettsapparatet. Men som følge av saken kan ikke Marquez bidra til noe amerikansk-sponset, ettersom disse sponsorene i så fall vil pådra seg bøter i millionklassen.

Han kan ikke fly med amerikanske flyselskap, bo på amerikanske hotellkjeder eller drikke av det samme flaskevannet som lagkameratene. Han kan ikke intervjues foran sponsorplakater for amerikanske selskap. Og ifølge The New York times kan han ikke bli kåret til banens bestemann i VM, ettersom kåringen er profilert av et amerikanske ølmerke. Da FIFA skulle betale ut kompensasjon til Mexicos fotballforbund før VM, måtte det skje i euro, slik at ingen banker i statene skulle få problemer.

«Amerikanske sponsorer ser på ham som kryptonitt», skriver den amerikanske storavisen, og henspiller på det eneste som biter på filmhelten Supermans krefter.

I VM er han uansett med på den kanskje største positive overraskelsen i gruppespillet. Skulle lage vinne gruppen, unngås muligens Brasil i åttendedelsfinalen, og Mexico vil da kunne møte Sveits.