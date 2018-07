Brann-treneren om jagende Rosenborg: - Føler ikke på presset

Erik Eikebrokk

Publisert: 09.07.18 13:24

FOTBALL 2018-07-09T11:24:07Z

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Brann 2–2) To ganger tok Brann ledelsen på Aspmyra. Begge ganger utlignet Bodø/Glimt-spiss Kristian Fardal Opseth (28). Etter kampen fikk spissen skryt av Brann-treneren.

– Han scorer alltid mot oss, så det er nesten grunn nok til å hente han. Han er jo vestlending, og en god spiss som er tøff å møte. Men han er Bodø/Glimt -spiller og det skal han vel fortsette å være, tenker jeg, sier Lars Arne Nilsen til VG på spørsmål om Fardal Opseth er i Brann-kikkerten.

Kjenner ikke på presset

Nilsen har akkurat sett sitt lag ta ledelsen to ganger i bortekampen mot Bodø/Glimt. Begge ganger slo hjemmelaget tilbake. Dermed har Brann avgitt sju poeng på de siste fire kampene. Til sammenligning avga laget bare seks poeng på de første tolv kampene.

Brann-treneren tror ikke det skyldes presset fra et kravstort Bergen.

– Det må du spørre guttene om. Jeg føler ikke det og jeg ser ingen tegn på det. Det er fremdeles fjorten kamper igjen, og vi har hørt det helt siden femte og sjette serierunde at vi skal ta gullet. At gullet skal hem, det går rett forbi meg, og forhåpentligvis forbi gutta også. Hvis du ser på måten vi har sluppet inn mål på, så er det stort sett på alle sjansene vi har sluppet til de to siste kampene, sier Nilsen.

Scorer «alltid» mot Brann

Serielederen fikk en perfekt start på kampen mot bunnlaget Bodø/Glimt, da Sivert Heltne Nilsen var på riktig sted til riktig tid, bare åtte minutter ut i kampen. Fredrik Haugens corner ble dårlig klarert, og Lidcinio Marengos skudd havnet via omveier hos Heltne Nilsen.

Brann hadde ballen mest, men Bodø/Glimt var giftige på kontringer, i det som var en meget underholdende fotballkamp på Aspmyra.

– Det er slik at når man kommer under så må man jage, så sånn sett er 2-2 et greit bilde av kampen. Hadde vi tatt ledelsen, så tror jeg vi hadde vunnet, sier Bodø/Glimt-trener, Kjetil Knutsen, til VG.

Ved siden av ham står Kristian Fardal Opseth. Det var Glimt-spissen som utlignet begge Branns scoringer. Først, femten minutter etter Heltne Nilsens åpningsmål. Så, bare seks minutter at Peter Orry Larsen stanget inn Branns ledermål, etter timen spilt.

– Det smaker alltid godt å score mot Brann. Det har blitt noen mål mot Brann etter hvert. Det er kjekt. Det kan snart begynne å virke som at Brann er et favorittlag for meg å møte. Slik har det vært helt siden juniortida, da scora jeg fire mål mot dem. Så det har blitt noen mål, ja, sier Fardal Opseth, til VG.

Ny Brann-spiss?

Fardahl Opseths kontrakt med Bodø/Glimt går ut etter 2019-sesongen. Samtidig erkjenner Brann-treneren at han er på jakt etter forsterkninger inn mot høstsesongen. Brann-spiss Steffen Lie Skålevik har dessuten ikke scoret på snart to måneder.

– Vi snakker ikke om hvem vi henter, men han (Fardal Opseth, journ.anm.) er en god spiss som har hatt fin utvikling, sier Brann-treneren.

– Det er ikke noe jeg har tenkt på, så det vet jeg ingenting om. Jeg er under kontrakt med Glimt, og har det veldig fint her, sier Glimt-spissen.

Resultatet gjør at Brann går inn i sommerferien, som varer til 29. juli, når laget skal møte Haugesund, har et forsprang på to poeng ned til tittelforsvarer Rosenborg.

– Vi er ikke i den flyten vi har hatt, men dette var et veldig viktig poeng. Nå skal vi lade batteriene og få alle friske, så skal vi henge med. Får vi en bra høstsesong er vi blant de tre beste, og får Europacup, og det tror jeg vi skal klare.