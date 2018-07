DUELLEN: Andreas Granqvist (t.v.), nybakt far, får som hovedoppgave å stoppe VM-toppscorer Harry Kane. Foto: AFP / REUTERS

VG vurderer: Slik står Sverige mot England

Publisert: 07.07.18 13:26

FOTBALL 2018-07-07T11:26:23Z

SAMARA (VG) England har en knapp fordel mot Sverige på papiret, ifølge VGs vurdering av spillere og trenere.

Men heldigvis spilles ikke fotball på papiret. Og derfor føles det nesten litt urettferdig å sette de svenske og engelske spillerne opp mot hverandre mann mot mann.

For det svenske VM-eventyret handler først og fremst om et lag, et velsmurt kollektiv som knapt slipper inn mål, der en spiss i ekstrem måltørke hylles som en helt på grunn av sine defensive bidrag.

Likevel har VG forsøkt å danne et bilde av styrkeforholdet mellom underdog Sverige og favoritten England før det som trolig er VMs største kamp sett med norske øyne.

Vurderingene kommer i form av terningkast, fra én til seks, og er i stor grad basert på prestasjoner så langt i VM. De er gjort av VGs journalister Arilas Berg Ould-Saada, Trond Johannessen og Øyvind Herrebrøden, som alle tre er eller har vært i Russland for å dekke årets mesterskap.

Sverige (4–4–2):

Robin Olsen – 4. Halvt dansk, storvokst, god på streken og har størrelsen til å dominere i feltet. Et meget solid VM – og skifter garantert klubbadresse fra FC København denne sommeren. Trolig økt markedsverdien gjennom to baklengs på fire kamper i Russland.

Emil Krafth – 3. «Allround»-spiller med god fysikk uten typiske styrker eller svakheter. Har vært vurdert bak Lustig (som nå er suspendert). Vært kastet inn fra reserveplass i denne situasjonen før; spilte både mot Frankrike i VM-kvalifiseringen og hjemmekampen playoff mot Italia.

Victor Lindelöf – 5. Har slitt noe i debutsesongen i Manchester United, i Sverige er han lagets beste spiller i VM sammen med stoppermakker Granqvist. Har det meste en av ferdigheter en forsvarsspiller trenger; nå også selvtillit.

Andreas Granqvist – 5. Lederen. «Granen» er kaptein, toppscorer og det defensive bindemiddelet til et nesten ugjennomtrengelig Sverige. Bytter ut Harry Kane, Toni Kroos og resten av VM-stjernene med spill i Superettan (nivå to) for hans kjære Helsingborg idet VM er over.

Ludwig Augustinsson – 4. Helproff type med et meget godt venstreben, men ikke fått vist frem innleggsfoten så mye som han gjorde da han var et av FC Københavns viktigste angrepsvåpen for et par år siden. Fast i Werder Bremen, trygg og sikker, ikke dominant.

Sebastan Larsson - 3. En spiller mange trodde ville ryke ut av landslaget etter et skuffende EM for to år siden. Er fortsatt med og tatt plass på laget, er troppens mest rutinerte: 33 år og 103 landskamper. Skudd- og innleggsfot i toppklasse.

Albin Ekdal – 4. Tilbake fra skade rett før VM. En nøkkelmann. Kommer på verdifulle løp fra dypet, som mot Sveits, men må bli en bedre avslutter. Fikk seg en smell i åttedelsfinalen, men skal være frisk igjen til England-kampen.

Viktor Claesson – 3. Anvendelig spiller som funker i alle midtbaneposisjoner. Blitt bedre offensivt under tiden i Krasnodar og evnen til å være involvert i mål. Mangler kanskje en skikkelig spisskompetanse, men funker uansett i Anderssons lagmaskin.

Emil Forsberg – 5. Sveriges største stjerne og mest begavede spiller brukte lang tid på å komme i gang i VM. Men mot Sveits våknet han og ble helten med sin matchvinnerscoring. Lavt tyngdepunkt, slepen teknikk, skarpt overblikk og kreativitet – Forsberg kan være X-faktoren Sverige trenger mot England.

Marcus Berg – 3. Bergs VM er en todelt historie. Offensivt har han nesten vært en fiasko: Ingen spiller i mesterskapet har skutt like mange ganger (13) uten å score. Men defensivt er innsatsen hans helt avgjørende for at laget Sverige fungerer så godt.

Ola Toivonen – 4. En svært positiv overraskelse etter en nærmest katastrofal, målløs sesong i franske Toulouse. Scorer et praktmål mot Tyskland og har målgivende mot Sveits. Også svært oppofrende defensivt. Vond å spille mot.

Trener: Janne Andersson – 5. Har skapt et sterkere Sverige i kjølvannet av Zlatan Ibrahimovic’ avgang. Andersson, en erketypisk svenske på mange måter, har bygget en sammensveiset og komplementær spillergruppe. Svenskene reduseres ofte kun til fysikk, men Anderssons taktiske evner er sterkt undervurderte.

Totalt: 48.

England (3–5–2):

Jordan Pickford – 4. Det var vidåpent om keeperplassen før VM, men Southgate ser ut til å ha gjort riktig valg. Avgjørende med en fantastisk redning i straffesparkkonkurransen mot Colombia – etter å ha notert ned motstandernes straffevaner på vannflasken sin.

John Stones – 5. Har stått frem som en leder i den bakre treeren. Har foreløpig ikke «mistet hodet», slik han kan gjøre med jevne mellomrom. Mest imponerende er spillet hans med ball: Smart, offensiv og inspirerende for lagkameratene. To mål mot Panama.

Harry Maguire – 4. Debuterte ikke før 2017 på landslaget, men har vært en positiv overraskelse i VM. Også offensiv med ballen, tøff og duellsterk. Fremstår trygg med en markant personlighet.

Kyle Walker – 4. Mange rynket på nesen da Southgate valgte ham som stopper istedenfor høyre vingback, men Walker har overbevist. Bidrar med verdifull fart i den bakre treeren.

Kieran Trippier – 4. Et av de mest overraskende valgene før VM, men en av de beste etter fire kamper i Russland. En trussel offensivt, men samtidig trygg defensivt. Banens beste mot Colombia, basert på Opta-statistikk.

Dele Alli – 4. Har ikke levd opp til forventningene i VM, delvis på grunn av skadeproblemer. Tottenham-juvelen har ubestridte kvaliteter, men sliter med å vise dem frem så langt. Derfor er plassen hans i fare før kvartfinalen. Straffehelt Eric Dier kan være aktuell.

Jordan Henderson – 4. Ikke den mest grasiøse fotballspilleren i mesterskapet, men en hardtarbeidende lederskikkelse. Har også en god pasningsfot, særlig på lang distanse.

Jesse Lingard – 4. Manchester-gutten er en litt utypisk spillertype. Ikke lagets mest teknisk begavede, men en energisk og hardtarbeidende offensiv midtbanespiller som stadig vekk klarer å komme seg i farlige posisjoner. Scoret mot Panama.

Ashley Young – 3. Enda en type som ikke nødvendigvis er blant Englands elleve mest begavede, men som passer inn her fordi han behersker vingbackrollen slik Southgate ønsker. Manchester United-spilleren er troppens eldste (33). Har slitt med skade inn mot kampen, så er ikke garantert en plass fra start.

Raheem Sterling – 4. Har tatt gigantiske steg under Pep Guardiola i Manchester City. Sliter fortsatt ofte med å få uttelling på store målsjanser, men skaper stadig farligheter og er et lynhurtig uromoment for forsvarere. Får ufortjent mye pes fra enkelte britiske tabloidaviser.

Harry Kane – 6. VMs toppscorer og kanskje den aller beste spilleren så langt. Går foran som et prakteksempel med kapteinsbindet rundt armen. Bombesikker på straffe, men en konstant trussel også i åpent spill takket være smarte bevegelser og enorme avslutningsevner.

Trener: Gareth Southgate – 5. Har vært pragmatisk og tilpasset spillestilen, med en 3–5–2-formasjon, til tendensene spillerne opplever i klubblagene sine. Den innovative og utradisjonelle Southgate dyrkes mer og mer som en nesten-helgen som har gjenreist engelsk landslagsfotball, skapt fred med pressen, unngått intriger – og til og med fått slutt på nasjonens straffehelvete.

Totalt: 51.