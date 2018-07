SEIER: Øyvind Storflor, målscorer Eirik Valla Dønnem (i midten) og Mads Reginiussen under eliteseriekampen på Extra Arena i Trondheim. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheim slo Rekdals Start etter perlescoring

Erik Eikebrokk

Publisert: 01.07.18 19:53 Oppdatert: 01.07.18 20:07

FOTBALL 2018-07-01T17:53:53Z

RANHEIM (VG) (Ranheim - Start 2-0) Eirik Valla Dønnem var den mest usannsynlige målscoreren i topp- mot bunnkampen. Ti minutter pause lente han seg innover mot venstre, og banket ballen i mål på halv volley.

Kjetil Rekdal hadde fått en god start på trenergjerningen i makrellklubben, men mot topplaget Ranheim tok den gode trenden slutt.

I strålende sommervær på Extra arena scoret hjemmelaget ett mål i hver omgang. Mot et spillemessig svakt, og særs defensivt bortelag, var det hjemmelagets midtbaneanker, Eirik Valla Dønnem – selvfølgelig – som førte hjemmelaget i ledelsen ti minutter før pause. Storflors innoverskrudde frispark var ikke perfekt, men via ryggen til midtstopper Christian Eggen Rismark, falt ballen ned på bakerste stolpe, der målsniken Valla Dønnem sto og lurte.

På ekte goalgettervis lente Valle Dønnem seg innover, og smelte ballen i lengste hjørne på en halvtliggende volley.

Start, som startet i kampen i noe som sannsynligvis skulle se ut som 4-3-3, offensivt, lyktes ikke i å fylle etter med spillere når de gikk i angrep, og så i store deler av omgangen ut som et 4-5-1-lag uten ambisjoner om eller kvaliteter til å score mål.

Rekdals lag hadde ikke en eneste sjanse i første omgang.

Ingen bytter ved pause, og hjemmelaget kom klart best i gang, anført av indreløper, midtbanetiger og innpisker Kristoffer Løkbergs karakteristiske brøl. Det var innledningen på dramatiske ti minutter for Løkbergs del.

Få minutter etterpå hadde dommer Steen fått nok, og ga Løkberg gult kort. For øvrig Løkbergs fjerde for sesongen, dermed må Løkberg stå over neste helgs bortekamp mot Sarpsborg 08.

Først pådro han seg dommerens vrede etter kjeftbruk, så var han instrumental da Ranheim doblet ledelsen. Øyvind Storflor fikk ballen akkurat innenfor 16-meteren, fra god skuddposisjon. Men den tidligere Rosenborg-vingen fant ikke rom til å skyte.

Ute på høyre ving sto Løkberg og vinket, og Storflor fant lagkompisen. Innlegget fra høyre var perfekt for spisskjempen Michael Karlsen, som i duell med Start-forsvaret headet ballen i lengste kryss.

Etter snaut timen spilt var det tid for kampens første bytter. Servitør og innpisker Løkberg takket for seg, samtidig som Start-trener Rekdal gjorde to bytter, i håp om å få en bedre avslutning på kampen.

Kampen gjorde lite for å endre kampbildet, og det var aldri tvil om at poengene ville bli igjen i fjæra.

Ti minutter før slutt fikk Karlsen mulighet til å banke den siste spikeren i Start-kisten, men i stedet for å banken ballen i mål, skjøt Karlsen rett på Start-keeper Jonas Deumeland.

Seieren gjør at Ranheim har 29 poeng etter 15 kamper, og halvspilt sesong. Bare dét kan være nok poeng til å sikre Eliteseriespill også i 2019. Kampen var for øvrig den siste før matten på Extra arena skiftes ut med nytt dekke. Det blir spennende å se om dét får noen innvirkning på Ranheims høstsesong.

