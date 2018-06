Vanvittig selvmål avgjorde overtidsdrama: – Hårreisende

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Yngve Gjerde

Publisert: 15.06.18 18:58 Oppdatert: 15.06.18 19:19

FOTBALL 2018-06-15T16:58:29Z

(Marokko – Iran 0–1) Oppgjøret mellom outsiderne i gruppe B så ut til å bli en rolig affære. Men på tampen av overtiden tok det helt av.

Den marokkanske spissen Aziz Bouhaddouz, som ble byttet inn med et kvarter igjen å spille, headet ballen i eget nett etter fire og et halvt minutt av overtiden, og dermed tok Iran en uhyre viktig seier.

– Det er klønete, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om selvmålet.

– Det er hårreisende forsvarsspill, sier tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton på BBC Radio 5.

– Iran fortjente nok ikke å vinne, men hvem bryr seg vel om det. De feirer som om de har vunnet VM, sier han.

Faktisk ble Iran det første laget siden 1966 som scorer et mål i en VM-omgang der de selv ikke hadde et eneste avslutningsforsøk.

Børs: Marokko - Iran MAROKKO: Munir Mohand Mohamedi - 5

Noureddine Amrabat - 6

Mehdi Benatia - 6

Romain Saïss - 5

Achraf Hakimi - 3

Karim El Ahmadi - 5

Younes Belhanda - 5

Amine Harit - 7 (Banens beste)

Mbark Boussoufa - 4

Hakim Ziyech - 5

Ayoub El Kaabi⁠ - 4 Totalt: 55 IRAN: Ali Beiranvand - 6

Ramin Rezaeian - 5

Roozbeh Chesmi - 4

Morteza Poraliganji - 6

Karim Ansarifard - 5

Omid Ebrahimi - 6

Ehsan Hajisafi - 5

Masoud Shojaeui - 4

Alireza Jahnbakhsh - 5

Sardar Azmoun - 5

Vahid Amiri - 6 Totalt: 52 Sjanser: 3–3

Terningkast på kampen: 3

Dommervurdering (1–10): 5

Dommerkommentar: Det ble mye blåsing og lite flyt fra Cuneyt Cakir, som gjorde en helt middels figur. Vurdert av Yngve Gjerde og Arilas Berg Ould-Saada

Det var grunn til å forvente en kamp med lav risiko fra begge lag, ettersom både Marokko og Iran først og fremst utmerket seg gjennom solid forsvarsspill i kvalifiseringen: Nordafrikanerne slapp ikke inn et eneste mål på seks kamper i siste kvalik-runde, mens iranerne klarte å holde nullen i 12 strake kamper på vei mot mesterskapet i Russland.

Men åpningen av kampen var åpen og intens, anført av et forfriskende Marokko-lag som viste tegn til å kunne bli en VM-yndling blant de nøytrale. Til pause stod det 0–0, men sjansene i første omgang – én stor per lag – hadde fortjent bedre uttelling.

Marokko skapte en firedobbelsjanse da Ziyech, Younes Belhanda, Medhi Benatia og Romain Saïss tur for tur ble blokkert av iranske forsvarere. På tampen av omgangen fikk Iran-profil Sardar Azmoun en gyllen mulighet alene med keeper, men marokkanske Munir Mohamedi reddet sterkt.

Den andre omgangen lignet mer på det kampbildet man hadde sett for seg i forkant: De to rutinerte, forsvarskyndige trenerne Hervé Renard og Carlos Queiroz våget ikke å be spillerne ta store sjanser for å vinne kampen. Det resulterte i lavere tempo og en mer låst kamp.

Men fire og et halvt minutt på overtid kom det avgjørende øyeblikket for iranerne, som stort sett hadde forsvart seg i drøye 90 minutter: Ehsan Hajsafi kysset ballen før han slo et frispark inn i boksen. Der stod Marokko-innbytter Bouhaddouz, helt upresset, og stanget ballen i eget nett.