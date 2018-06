De har vært utsatt for ugrei oppførsel av ulik art, både Jimmy Durmaz og Lise Klaveness har vist seg svært godt i stand til slå tilbake mot hets og hat. Foto: VG/NTB SCANPIX

Troll sprekker best i lyset

Publisert: 27.06.18 07:38

Tastaturtrollenes inntog i VM er ikke uventet, men like fullt nitrist. Derfor er det så nydelig når de rammede selv tar det mest effektive mottrekket i bruk: Flomlyset.

Sveriges Jimmy Durmaz må selvsagt tåle kritikk for at han ga bort et helt unødvendig frispark på overtid mot Tyskland, noe som ble foranledningen til Toni Kroos’ avgjørende scoring.

Lise Klaveness må naturligvis akseptere at folk har ulike oppfatninger om det hun leverer som kommentator, i likhet med Øyvind Alsaker, Christian Nilssen og alle andre som formidler det som skjer fra Russland.

Risikoen for kritikk i det offentlige rom er en påregnelig følge av å spille en offentlig rolle.

Men ingen av dem skal måtte finne seg i de nedrige, nettbaserte angrepene de dessverre er blitt utsatt for de siste dagene.

Og det magiske poenget her, det som er så fantastisk med både Durmaz og Klaveness, er at det gjør de ikke heller.

På hvert sitt vis har de demonstrert den aller beste måten å bekjempe sleivsparkene fra det språklige sluket på.

For selv om det både kan ha solidaritetsverdi at vi andre søker å støtte dem i offentligheten, er effekten størst når de står opp selv .

Lise Klaveness har primært fått velfortjent ros, for både NFF-ansettelsen som eliteboss i NFF og jobben i kommentatorboksen. Men for de sørgelige unntakene , som har trang til adrenalinoverfylt tasteklimpring, er det åpenbart noe provoserende ved en kvinne i denne rollen.

Wikestad og Hangeland hadde aldri blitt bedt om å returnere til kjøkkenbenken, for å ta et av de mildere eksemplene. Men både denne og andre ugreie meldinger håndterer NRK-kommentatoren med suverenitet.

Hvordan svare best mulig hvis du blir kalt en «heks»?

Klaveness-varianten: Først parere direkte, så bruke sosiale medier i retur på ytterst elegant vis:

«Forsinket fly, no prob. Tar bare sopelimen», skrev Klaveness og la ut dialogen med en navnesladd.

Dette går sikkert over hodet på de aller enkleste hetserne, men forhåpentligvis kan det ha en oppdragende effekt i enkelte kretser, og det er i alle fall bevisstgjørende for veldig mange om hvordan vi ikke vil ha det.

Metoden minner, uten sammenligning for øvrig, om hvordan NRKs eminente programleder Fredrik Solvang har brukt sosiale medier til å retorisk avkle troll.

For Jimmy Durmaz har hetsen gått mye lenger enn det Klaveness har opplevd. Det har vært trusler og rasistisk sjikane i et omfang mange sikkert ville latt seg knekke av.

Men ikke Durmaz , nei!

I VM er nok seansen der han og lagkameratene tar et oppgjør med rasismen det fineste og viktigste som har skjedd utenfor banen.

Dette svenske samholdet viser alt hva idrett skal handle om, til grell kontrast fra det han blir utsatt for.

Durmaz er svensk med tyrkiske aner, og er født i Örebro.

Lenge før han var litt for sent ute i taklingen mot Tyskland, valgte han å engasjere seg i kampen for anstendig oppførsel. Under mottoet «hjälp oss att stoppa skitsnacket» er han frontfigur i kampanjen «Locker Room Talk» (eksterne lenke) , som driver holdningsarbeid i garderobene for 10-14-åringer.

Under hashtagen #stoppaskitsnacket (ekstern lenke) viser Durmaz seg som akkurat den rollemodellen vi trenger i idretten.

På Facebook kan vi nå lese følgende om svensken: «Det første jeg skal gjøre etter å ha kommet hjem fra Russland, er å skaffe meg og mine sønner Jimmy Durmaz-drakter».

Hvem skrev så dette? Hint: Hun har bergens-dialekt. Og kan veldig mye om fotball ...