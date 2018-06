Her sjekker tidligere FIFA-topp Sepp Blatter inn på et luksushotell i Moskva. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

BLATTERLIGGJØR fotball-oppvasken

Publisert: 21.06.18 07:58

Det er skandaløst på en hel rekke plan at Sepp Blatter er på plass i Russland som spesialinvitert gjest.

Det er stadig vekk grunn til å bli litt oppgitt over tonedøvheten nåværende og tidligere idrettsledere utviser.

Men av og til holder ikke dette .

Noen valg er så graverende at den eneste fornuftige reaksjonsformen er å bli eitrende forbannet.

Og det burde flest mulig i det som kaller seg «fotballfamilien» bli akkurat nå.

Det er nemlig ikke bare ugreit, men hinsides uakseptabelt, at en utestengt eks-president har funnet VIP-veien til fotball-VM . Blatter fremstiller seg som gjest av arrangementskomiteen, han er han innlosjert på et femstjerners hotell og er angivelig invitert til to kamper.

Hvordan er det mulig?

Den 82 år gamle sveitseren, som ledet FIFA i 17 år, er ikke formelt ute av fotballen på grunn av en filleting.

Sepp Blatter er bannlyst på grunn av en skandale.

Forklaringen på hvordan 17 millioner kroner fant veien fra Blatter til Platini i perioden 1998-2002 gikk ikke hjem hos FIFAs etiske komité.





Åtte års utestengelse ble til seks etter en omkamp, men det er likevel snakk om en svært streng straff for mannen, som også satt ved roret da de svært kontroversielle valgene om å tildele Russland og Qatar verdensmesterskapene i 2018 og 2022 ble tatt.

I tillegg er en særdeles omfattende etterforskning utenfor idrettens organer ennå ikke avsluttet.

Når du skal være persona non grata, har du frekkhetens nådegave om du oppsøker et verdensmesterskap, sjekker standsmessig inn og oppfører deg som om ingenting skulle ha skjedd.

Det er også påfallende hvordan mannen bak invitasjonen, Vladimir Putin, igjen viser hvordan han gjør akkurat som det passer ham.

Russland har fortsatt et antidopingsystem som ikke oppfyller Wadas krav til sertifisering, de nekter innsyn i relevant datamateriale og fortsetter å fornekte det godt dokumenterte faktum at landet har hatt et institusjonalisert dopingsystem, som har ført verden bak lyset.

Men av uvisse grunner forblir Blatters etterkommer Gianni Infantino mer opptatt av å være Putins kompis enn å stille kritiske spørsmål. Nå er rollen som VM-vert for det mest populære mest i ferd med å bli en stor pr-seier for idrettsstormakten, som altså formelt var utestengt fra OL for noen måneder siden.

Utenfor hotellet fortalte Blatter at det blir forsøkt å sette opp et 1-1-møte med Putin, som altså var FIFA-boss da kampen om VM 2018 ble vunnet av Russland i stedet for England.

Vi vet ikke hva dagens FIFA-ledelse tenker om at Blatter er på plass.

Men når du allerede sliter med omdømmet, er det ikke akkurat drahjelp å få fra herrene Blatter & Putins atferd.

Internasjonal idrettsledelse trenger en oppvask, og da sømmer det seg dårlig å fylle maskinen med en skitten tallerken.