MESTER X2: Didier Deschamps er én av få som har vunnet VM som både spiller og manager. Først i 1998, så 20 år senere. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / X90122

Slik går Russland-VM inn i historiebøkene - her er alle rekordene

Publisert: 16.07.18 09:52

Frankrike skriver seg inn i historiebøkene med gullskrift etter at de vant VM, men det ble skrevet mye VM-historie på russisk gress denne sommeren.

Tyskland floppet , Kroatia overrasket og Frankrike gikk helt til topps . VM i Russland er over, men har bydd på en rekke uforglemmelige øyeblikk .

Mesterskapet har også gitt en masse nye rekorder, og her følger en oversikt over rekordene som ble satt under fotballfesten i Russland.

Målfest

Bare én kamp under sommerens VM endte målløs. Gruppespillskampen mellom Danmark og Frankrike var muligens VMs kjedeligste , og da den kampen endte 0–0, hadde turneringen for lengst slått den gamle rekorden for sammenhengende kamper med scoringer.

Før det hadde det nemlig blitt scoring i 35 sammenhengende kamper – noe som var mer enn nok til å knuse den 64 år gamle rekorden som ble satt i Sveits i 1954. Da det ble scoring i 26 kamper på rad.

Det ble scoret totalt 169 mål på mesterskapets 64 kamper, bare to færre enn VM i 1998 og 2014, som har rekorden med 171 mål.

Mesterskapets målsnitt var for øvrig på 2.64 – og er et godt stykke unna rekorden fra 1954, en rekord som sannsynligvis ikke blir slått. Da var målsnittet på spinnville 5.38.

I tillegg ble det scoret hele tolv selvmål i dette mesterskapet. Rekorden var på seks selvmål, satt for 20 år siden, i 1998.

Mario Mandzukic’ selvmål under søndagens finale, var det første selvmålet i en VM-finale, og da er han naturligvis også tidenes første til å score ett mål begge veier i finalen.

Straffebonanza og færre kort

Flest selvmål, og også flest straffer. Det ble delt ut hele 29 straffer i dette mesterskapet, elleve mer enn rekorden satt i 2002, da Sør-Korea/Japan arrangerte turneringen.

En del av æren må nok VAR ta . Kanskje skal også VAR få noe av æren for den «gode» disiplinen spillerne har vist, selv om Neymar gjorde sitt for å bli hatet.

Det ble nemlig delt ut bare fire røde kort i dette mesterskapet. Sammenlignet med VM for 12 år siden, i 2006, er det ingenting. Da ble det delt ut hele 28 (!) røde kort.

Fantastiske franskmenn

Frankrike har etter søndagens triumf vunnet VM to ganger, og begge gangene med Didier Deschamps ved roret. Som manager ledet han Frankrike til VM-gull etter 4–2-seier over Kroatia i finalen, og han ledet Les Bleus til topps for 20 år siden, da som spiller, med kapteinsbindet rundt armen.

Dermed ble han den tredje til å vinne VM som både spiller og manager. Tyskeren Franz Beckenbauer gjorde det som spiller i 1974, før han ledet Vest-Tyskland til ny VM-triumf i 1990. Mario Zagallo vant VM med Brasil som spiller i 1958 og i 1962, før han som trener tok A Selecao til ny triumf i 1970.

Deschamps fikk hjelp av 19-åringen Kylian Mbappé, som først ble den yngste til å score to mål i samme VM-kamp (mot Argentina) siden Pelé gjorde det i 1958, og han gikk også i Pelés fotspor ved å bli den yngste til å score i en VM-finale siden den legendariske brassen gjorde det i 1958.

Andre rekorder

Egypts målvakt Essam El Hadary ble tidenes eldste til å starte en VM-kamp , da han startet kampen i en alder av 45 år og 161 dager. I samme kamp ble han den eldste til å redde straffe i VM.

En annen veteran, Rafa Marquez, er den første spiller til å starte en kamp i fem forskjellige VM.

Tapende VM-finalist Kroatia er det første laget til å vinne tre strake utslagskamper i ekstraomganger/straffer.

For første gang i VM-historien ble ett fjerde bytte gjennomført. Russlands Aleksandr Jerokhin var mannen som fikk æren av å bli tidenes første fjerde innbytter i VM-sammenheng, da han erstattet Daler Kuzyaev da Russland sjokkerte Spania.

Dette var det første mesterskap hvor samtlige lag scorte minst to mål før de ble slått ut.