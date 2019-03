TRIPPEL STERLING: Raheem Sterling (i midten) jubler etter sitt tredje mål. Riyad Mahrez til venstre og Bernardo Silva til høyre. Foto: Dave Thompson / EMPICS Sport

Dommertabbe og Sterling-hat trick da City slo Watford

(Manchester City – Watford 3–1) Manchester City fikk ikke dirket opp Watford-forsvaret før pause, men etter en dommertabbe og tre Raheem Sterling-mål på 14 minutter, var seieren sikret.

Publisert: 09.03.19 20:21 Oppdatert: 09.03.19 20:41







Dermed er City fire poeng foran Liverpool på tabelltoppen. Liverpool møter Burnley hjemme søndag.

I det første minuttet av 2. omgang løsnet det: Sergio Agüero var nest sist på ballen, Sterling var i offside, linjedommer vinket, men etter protester snakket dommer Paul Tierney med sin assistent og etter en ganske lang samtale ble målet godkjent.

Watfords Daryl Janmaat var først på ballen, taklingen gikk via Sterling og i mål, men avgjørelsen er feil.

TV2 fikk dette svaret fra Premier Leagues eget kampsenter:

«Så lenge Sterling går etter ballen blir han aktiv. At ballen ble sparket mot ham er irrelevant, når han gjør en bevegelse mot ballen er han aktiv og derfor er det offside.»

Kampen åpnet seg, like etter gjorde David Silva og Riyad Mahrez forarbeidet da Sterling øket til 2–0 fra én meter, deretter ble han trillet gjennom av Silva, dro seg inn i banen og satte vakkert inn 3–0. Etter 18 minutter av 2. omgang ble Raheem Sterling byttet ut, og speaker ropte ham av banen som «vår hat trick-helt».

Like etter satte Watford inn Troy Deeney og Gerard Deulofeu, to av mange spillere som ble spart til denne kampen. Det kunne virke som om manager Javi Gracia hadde gitt opp litt allerede før start, men Deeney-Deulofeu brukte bare noen sekunder før reduseringen kom.

Det ble litt nerve på Etihad, men Manchester City hadde god kontroll resten av kampen.

Watford hadde vunnet fire av de fem siste, og Liverpool hadde muligens et håp om å få litt hjelp i gullstriden. Liverpool-supporterne var sikkert oppgitt over Watfords inngang. Syv spillere var byttet ut fra forrige kamp, og sammenlignet med laget som stilte på Anfield for halvannen uke siden var det bare fem spillere igjen (5–0 til Liverpool).