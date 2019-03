Kan Champions League redde treneren igjen?

Seier over Barcelona og semifinale var kanskje det som reddet Roma-treneren Eusebio Di Francesco fra å få sparken i fjor. Er det igjen Champions League som skal redde ham?

Publisert: 06.03.19 18:05







Her er onsdagens oddstips!

Onsdag er det returkamp i åttendedelsfinale mot Porto. Roma har en knepen 2–1 seier å gå på fra kampen i den evige stad. Men i helgen ble de ydmyket 0–3 av rivalen Lazio i Roma-derbyet. Det var smertefullt.

– Eusebio Di Francesco ble kanskje reddet av Champions League forrige sesong. Uten Manolas-målet mot Barcelona og semifinalen det førte til, hadde kanskje Roma sett seg rundt etter en annen trener, sier Even Braastad, kommentator på Strive og én av herrene bak podcasten «Støvelball».

– De endte imidlertid på en ganske trygg 3. plass, men Monchi-Di Francesco-prosjektet har ikke utviklet seg videre denne sesongen. Nok en sommer med salg av sentrale spillere, og nå blir kampen knallhard for å klare topp fire og Champions Lesgue. Med store stadionplaner og klubbens gjeld, er topp fire ekstremt viktig for klubben.

AS Roma er i øyeblikket tre poeng bak Inter, som innehar den viktige 4. plassen.

– Helgas Derby della Capitale var en slags matchball for både Di Francesco og Lazio-trener Simone Inzaghi. Det ble trippel fiasko for Di Francesco. Roma mislykkes totalt i den isolert sett viktigste kampen for supporterne, de ble kjørt over med tre i sekken mot et Lazio som ikke har vært spesielt bra og muligheten til å komme à jour med Inter glapp, sier Braastad.

FEIRER: Di Francesco og stjernen Daniele De Rossi i hjemmekampen mot Porto. Foto: ETTORE FERRARI / ANSA

– Hvem kan overta for Di Francesco?

– Antonio Conte er tilgjengelig og vil nok tilbake til Serie A etter hvert. Maurizio Sarri kan kanskje bli arbeidsledig igjen fra sommeren, men per nå er det Paulo Sousa som nevnes som et alternativ.

Di Francesco tok Sassuolo opp til Serie A og gjorde det meget bra med en ung tropp. Da han ble hentet til Roma, tok han med seg Lorenzo Pellegrini og Greogire Defrel.

Muligheten til Champions League neste sesong er likevel der fortsatt:

– Lagene bak Juventus og Napoli har snublet jevnt og trutt denne sesongen, så Roma har fortsatt heng på 4. plassen. Sist sesong ville de ha vært syv poeng bak og nær koblet av med samme poengfangst. Sånn sett har Di Francesco vært heldig, men det virker som han lever litt på lånt tid nå, sier serie A-ekspert Braastad.

Så spørs det også hvem som er tilgjengelig, om de ønsker å bytte ut Di Francesco. Antonio Conte er tilgjengelig og vil nok tilbake til Serie A etter hvert. Maurizio Sarri kan kanskje fort bli arbeidsledig igjen fra sommeren, men per nå er det Paulo Sousa som nevnes som et alternativ.

Dette er åttende gang AS Roma har kommet til åttendedelsfinalen i Champions League og dens forgjenger serievinnercupen. Finale i 1984 og semifinale i 2018 - begge mot Liverpool, er det lengste klubben har kommet. Onsdagens kamp mot Porto er Romas 100. i den gjeveste europacupen. Til nå har det blitt 36 seirer, 25 uavgjort og 38 tap.

Porto-sjefen Sergio Conceicao kan italiensk fotball ut og inn etter å ha spilt Serie A for Lazio, Parma og Inter.

Lørdag tapte Porto toppkampen mot Benfica (1–2, tross ledelse 1–0), men Conceicao er ikke bekymret selv om de nå ligger to poeng bak rivalen:

– Det er ti kamper igjen, vi kommer til å kjempe til siste spark, sa treneren på pressekonferansen etterpå.

VGs tips: Hjemmeseier.

Portos skaffet seg en sen redusering til 1–2 i sluttfasen av den første åttedelsfinalen, og har slik alle muligheter til å sikre avansement.

Det blir selvfølgelig ikke enkelt. Men Roma later ikke til å være helt der de var ifjor da de kom seg helt til semifinalen i denne turneringen.

Og tenk på at romerne har tapt seks av syv siste CL-bortekamper. Porto har på sin side vunnet fem av seks seneste hjemmekamper i akkurat denne tevlingen.

Slik tester vi et hjemmespill til 1,92 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 sender matchen.

