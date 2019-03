MOLDE-HELT: Vegard Forren jubler sammen med Erling Braut Håland (t.v.) etter å ha scoret seiersmålet i seriekampen mot Rosenborg 30. september i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Forren: – Merkelig at ikke RBK er interessert i å spille fotball

Rosenborg har tapt sine tre siste treningskamper. Molde-stopper Vegard Forren (31) mener trønderne ikke er til å kjenne igjen.

Publisert: 20.03.19 20:00







Molde-stopperen deler sine inntrykk i en podkast hos Adresseavisen. 31-åringen legger ikke mye i mellom i sin analyse.

– RBK manglet en del sentrale spillere og har et nytt spillesystem, men det er vanskelig å bli klok på. Fra mitt ståsted så virker det veldig uklart fordi alle drar ikke i samme retning, sier Forren i podkasten.

les også Reagerer på at RBK presenterer laget i 4-3-3: – Veldig spesielt når det ikke stemmer

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

0–1 mot Ranheim, 0–1 mot Brann og 0–1 for Molde på søndag. Forren konstaterer at det var et «nytt Rosenborg» som Molde møtte i Abrahallen sist helg.

– De bruker tid og sender André (Hansen, keeper) ut på 30 meter for å slå en lang ball. Husker jeg rett satt de vel ikke i gang spill fra egen femmeter en eneste gang. Det er nytt i Norge, mener Forren.

les også Han er mest populær på Eliteserien Fantasy

– At de ikke er interessert i å spille litt fotball engang synes jeg er merkelig. Det var et nytt og rart Rosenborg med mye langballer, mye direktespill og da er plutselig Pål André Helland blitt et oppspillspunkt. Det er for meg merkelig. Det er vel den dårligste spilleren på hodet som jeg vet om, sier Forren.

Han lot seg heller ikke imponere over 4–4–1–1-formasjonen som den nye treneren Eirik Horneland har tatt i bruk.

Slik svarte treneren da han ble spurt om formasjonen:

– For min del må de gjerne fortsette med 4–4–1–1, men jeg tror de skal få slite med den. Det blir i hvert fall viktig for RBK at Alexander Søderlund og Nicklas Bendtner skal være frisk hvis de skal spille på den måten.

Verken Søderlund eller Bendtner var med på søndag i tillegg manglet Birger Meling, Anders Trondsen og Gjermund Åsen.

les også Helland etter Molde-tap: - Rosenborg er gullfavoritt uansett

Vegard Forren vil likevel ikke avskrive Rosenborg. Trønderen tror RBK «kommer nok til å være med helt inn» når eliteserien starter 31. mars.

– De vet nok at det lugger, men dårlige resultater i «preseason» er for meg ofte positivt for da er du ekstra skjerpet til seriestart. Du vet at de kommer når fløyta går.

VG har forsøkt å komme i kontakt med en rekke Rosenborg-profiler onsdag ettermiddag - uten hell. Kommunikasjonsleder i RBK, Trond Alstad, skriver følgende i en sms til VG onsdag kveld:

– Vi har fokus på oss selv og de siste forberedelsene til seriestarten nå. Hva Vegard Forren og andre måtte mene om RBK får de svare for selv.

PS! Rosenborg møter Norrköping mandag i siste test før seriepremieren borte mot Bodø/Glimt.