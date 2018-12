GYLNE TIDER: Per Harald Larsen gleder seg over at Ole Gunnar Solskjær har blitt Manchester United-manager. Foto: VG

Voldsom Solskjær-effekt for supporterklubben: – Uvirkelig

2018-12-30

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) som manager betyr meget glade dager for klubbens norske supporterklubb, som har gått så det griner siden den overraskende ansettelsen.

Arilas Berg Ould-Saada

30.12.18 12:28

– Surrealistisk. Ufattelig. Det har vært helt uvirkelig.

Slik oppsummerer Per Harald Larsen den siste halvannen uken. Bergenseren var med på å starte den norske supporterklubben for Manchester United i 1981 og var daglig leder frem til i 2014.

Nå jobber han som reiseleder for supporterklubbens medlemmer. Lørdag tok han hånd om rundt 40 tilreisende nordmenn som skulle på omvisning på Old Trafford dagen før hjemmekampen mot Bournemouth, Solskjærs tredje kamp i den midlertidige managerstolen.

– Jeg takket ja til å jobbe i romjulen allerede i sommer. Ikke visste jeg hva vi skulle få oppleve, sier Larsen over høyttalerne i turbussen på vei mot Old Trafford.

Solskjær-nyheten har vært en solid vitamininnsprøytning for Manchester United Supporters Club Scandinavia (MUSCS).

– Vi har følt at vi har fått en del motgang de siste sesongene, men plutselig får vi en nyhet som veier opp for all motgangen. For oss er det helt fantastisk. Det betyr veldig mye for veldig mange å ha en norsk manager, sier Larsen, som viser til grønne piler på mange områder for supporterklubben:

Etter å ha mistet rundt 2000 medlemmer på det siste året med José Mourinho som manager, har supporterklubben allerede fått rundt 2000 nye eller tilbakevendende medlemmer på en drøy uke. Nå er de tilbake på over 40.000 medlemmer.

De har den siste drøye uken solgt 1500–1600 kampbilletter eller hele kampreiser for våren – det beskrives som «15 til 20 prosent» av det forventede antallet salg for en hel sesong. Dermed er de i ferd med å bli utsolgt for hele vårsesongen.

Salget av Manchester United-effekter har skutt i været. Supporterklubben har blant annet solgt hundrevis av drakter med Solskjær og nummer 20 på.

Supporterklubbens hjemmeside har hatt godt over tre millioner sidevisninger og 250.000 unike brukere siden Solskjær-nyheten.

– Disse dagene er noe av det morsomste jeg har opplevd med supporterklubben, innrømmer Larsen, som har vært gjennom noen oppturer i snart 40 år.

– Vi mener jo at man alltid skal holde med United selv om det er motgang, men vi ser og skjønner jo at Mourinho har vært tung å fordøye denne høsten. Mange hadde resignert og fått et litt passivt forhold til klubben. Nå er det som om det har løsnet en propp, og gleden er tilbake for mange på grunn av Solskjær, sier han, sittende foran et bilde av den norske manageren i kafeen på Old Trafford.