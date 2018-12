PÅ PLASS: Ole Gunnar Solskjær er på plass i Manchester. Her sammen med agent Jim Solbakken. Foto: Paul Cousans/Zenpix Ltd / NTB scanpix

Solskjær sneket inn på «Mourinhos» luksushotell i Manchester

FOTBALL 2018-12-19T17:31:48Z

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) er på plass i Manchester. Onsdag kveld sjekket den nye United-manageren inn på hotellet der forgjengeren José Mourinho bodde i årevis.

Publisert: 19.12.18 18:31 Oppdatert: 19.12.18 22:27

VG fulgte Solskjær fra han ankom flyplassen i Manchester i en privatjet i 19:30-tiden onsdag. I en mørk bil med sotede ruter forlot han stedet og satte kursen mot sentrum. Etter en kjøretur på 40 minutter ankom han The Lowry Hotel.

Der hadde VG, sammen med andre medier stasjonert seg. Solskjær kom aldri ut av bilen. Den kjørte inn i et privat garasjeanlegg litt bortenfor hotellet og forsvant ut av syne.

«Spesiell gjest»

VG har fått bekreftet fra informert hold at nordmannen er «hotellets spesielle gjest».

The Lowry Hotel, som er vant til å huse prominente personer som besøker byen, var også José Mourinhos tilholdssted i de drøyt 895 dagene han ledet klubben. For 7000 kroner natten, leide han en av hotellets bedre rom.

Under Mourinhos tid som sjef bodde gjerne spillerne der natten før kamp, slik at de skulle få forberedt seg best mulig.

Hotellet ligger nede ved elven, vest i sentrum av den engelske byen. Tidligere har de hatt artister som Justin Bieber, Rita Ora og Robbie Williams på gjestelistene under konsertopptredener i industribyen.

Selv om ansettelsen av Solskjær som midlertidig manager ble bekreftet onsdag formiddag, har han fortsatt ikke blitt presentert i Manchester. Det er ventet å skje fredag ettermiddag.

– Manchester United er i hjertet mitt, og det er strålende å komme tilbake i denne rollen, sier Solskjær i en pressemelding fra klubben.

På Moldes hjemmesider takker han for muligheten som MFK har gitt ham.

– Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme, sier Solskjær. Erling Moe skal vikariere for Uniteds «caretaker».

Solskjær er ventet å ha sin første økt på treningsanlegget Carrington torsdag. Lørdag kveld skal Solskjær lede United mot sin gamle klubb Cardiff.