BRILJERTE: Martin Ødegaard med ballen i kampen mot VVV-Venlo der nordmannen scoret kampens første mål. Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA

Roser Ødegaard: – Hans beste omgang for Vitesse

2018-12-15T21:37:37Z

ARNHEM/OSLO (VG) (Vitesse – VVV-Venlo 2–1) Martin Ødegaard (19) dominerte stort før pause, veggspilte hit og dit, spilte fri medspillere, skjøt fra over 25 meter og banket inn 1-0-scoringen da Vitesse vant 2–1 over VVV-Venlo lørdag kveld.

Publisert: 15.12.18 22:37 Oppdatert: 15.12.18 23:49

Etter bare ett skuffende poeng på de to siste kampene trengte Vitesse en seier igjen, og lagets norske dirigent tok tak fra starten av.

– Hans beste omgang denne sesongen, sier Lex Lammers, sportsredaktør i regionsavisen De Gelderlander til VG.

– Det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si. Det ble to forskjellige omganger, vi kontrollerte mer før pause. Det viktigste er at vi vant, sier Ødegaard, lettet over at det ble tre poeng. Seieren holdt på å glippe.

Etter en drøy halvtime veggspilte Ødegaard seg inn i 16-meteren, rundet Chris Kum da han vred seg utover og skaffet seg plass, før han hamret ballen i lengste hjørne. Det var Ødegaards tredje Vitesse-mål, i hans 15. kamp for klubben. Han har to målgivende pasninger.

– Målet kom etter en kjent bevegelse fra deg?

– Ja, jeg har trent mye på det, særlig de siste ukene, og også fått et par mål på den måten. Så det er morsomt når det lykkes i kamp, sier en godt fornøyd Martin Ødegaard til VG.

– At du scorer mål, også fine mål som blir lagt merke til, hva gjør det med selvtilliten?

– Om de er så fine betyr ikke så mye, men selvfølgeligelig er det viktig å bidra med mål. Det gir masse selvtillit. Jeg har sagt i lang tid, at mål og assist er det jeg jobber mest med, så da er det selvfølgelig deilig at det kommer ut i kamp, selv om jeg ikke lar det være det eneste som betyr noe, svarer Ødegaard, som føler at han har tatt nye steg i Vitesse denne høsten.

Lex Lammers mener Ødegaard har vært «opp og ned», men tidvis briljant.

– Da han kom, uten å ha vært her under forsesongen, slet han med å komme inn i rytmen. Han hadde nesten ikke spilt kamper, og trengte å finne seg til rette i en ny klubb for å komme seg opp på sitt nivå. Så kom det en periode der han tidvis var briljant. Da så vi det han hadde tidligere, var mer effektiv, skapte sjanser og scoret noen mål. Så har både han og laget hatt et par dårlige kamper igjen, men i dag så vi han fra den beste siden igjen, sier han.

Rent teknisk var Ødegaard i en egen klasse. Han skiftet på å komme inn fra høyrekanten, og å ligge i en 10-er-rolle i midten, og gjorde knapt feil med ballen i beina, som vanlig. Han hadde også et par delikatesse-pasninger som fikk det til å summe på Gelredome i Arnhem, der hjemmesupporterne gjorde seg bemerket til tonene fra «Alléz, Alléz, Alléz», ofte hørt på Anfield i Liverpool.

Vitesse var nære på å øke til 2-0 flere ganger, ofte med Ødegaards venstrefot innblandet, selv om han ikke var like styrende etter pause. Men isteden, ut av absolutt ingenting, snek Peniel Mlapa seg bak Vitesse-forsvaret og dyttet inn utligningen, et kvarter før slutt.

Men det gikk ikke lang tid før Vitesse var foran igjen. Hilary Gong hadde akkurat kommet inn da han sprintet seg fri på høyrekanten, slo inn til Oussama Darfalou som med en vakker hæl-avslutning plasserte ballen i nærmeste hjørne.

Og da dommeren blåste i fløyta for full tid gikk Vitesse-trener Leonid Slutskij bort til 19 åringen, la armen rundt Ødegaard og kysset ham på siden av hodet. g

En kamp, mot De Grafschap på lille julaften, gjenstår før det er pause i en måned. Vitesse ligger på sjetteplass i Æresdivisjonen med 25 poeng, 20 bak serieleder PSV Eindhoven.