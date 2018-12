TEAM SOLSKJÆR: Fra venstre: Emilio Alvarez, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjær, Mike Phelan og Kieran McKenna. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Kritiserer Solskjær-ansettelsen: – 50 prosent romantikk, 50 prosent latskap og 100 prosent inkompetanse

Expressen-kommentator Noa Bachner kaller det for fotballverdenens største mysterium at Ole Gunnar Solskjær (45) fikk jobben som midlertidig Manchester United-manager.

Publisert: 22.12.18 11:41 Oppdatert: 22.12.18 12:07

Bachner starter sin kronikk for svenske Expressen med å skrive at «Solskjær kan den. Altså han virkelig kan klubben». Bachner beskriver hvordan den norske 45-åringen kjenner hver krik og krok, og vet «hvor nødutgangen er om det begynner å brenne i matsalen».

Men så:

– Synes du det virker litt vagt? Hva med dette her: Ole Gunnar Solskjær «vet hva det betyr å spille for Manchester United ». Ikke overbevist? Han «står for United måte å spille på». Er du med nå? Ikke jeg heller, skriver Bacher, før han ber leserne komme med forslag på hva det betyr - og kommer med sin tolkning.

– Ingenting. Ikke et døyt. [...] At «han kan klubben» eller «vet hva det betyr å spille for klubben», er to av de mest meningsløse klisjé-argumentene som sirkulerer i den ganske så klisjérike galaksen som heter fotball, skriver han.

Slik VG-kommentator Leif Welhaven har gjort , stiller Noa Bachner spørsmåls ved CV-en til Ole Gunnar Solskjær. «Manchester United har innstilt en trener basert på... hva da?» spør Expressen-kommentatoren.

– Det er ikke det at det er noen større feil med Solskjærs jobb i norske Molde. [...] Men det er Molde, og det her er ikke neste nivå. Det her er Manchester United, skriver han, og minner om hvordan Solskjær gjorde det i Cardiff: 16 tap på 30 kamper og sparken.

– Jeg vet ikke hvordan den nøyaktige fordelingen ser ut, men om du stirrer ned i cocktailen som har dannet beslutningen, tror jeg at du ser 50 prosent romantikk, 50 prosent latskap og 100 prosent inkompetanse, fortsetter Bachner, og kaller det at en eks-spiller lykkes som trener for klubben for «unntaket, heller enn regelen».

BBC-ekspert Phil McNulty, Englands mest respekterte fotballskribenter og sjef-korrespondent på området i britenes NRK, har på sin side troen på Solskjær, som selv ønsker å makse Pogbas potensial:

– Kamplisten ser ut til å være en klar hjelp for ham. Det virker som en rekke med åpenbare mulige seirer for United framover. Førsteinntrykket er viktig når det gjelder det meste i livet. Skulle Solskjær vinne noen kamper, laget spille godt og få et slags momentum, kan det gi ham tillit hos fansen, klubben og spillerne, sier McNulty til NTB.

Manchester City-manager Pep Guardiola er på McNultys lag.

– Når en manager som Solskjær får sjansen, er det fordi klubben har bestemt seg for at han kan gjøre jobben. Det er ganske likt med mitt eget tilfelle. Vi var unge og fikk muligheten til å gjøre vårt beste, sier han i forkant av Manchester Citys seriekamp mot Crystal Palace lørdag.

Om Solskjær viser seg å være en suksess ikke bare som Manchester United-spiller, men også som spiller, får vi svar på etter en stund. Lørdag kommer hans aller første test, borte mot Cardiff.

Så venter Huddersfield, Bournemouth (begge hjemme) og Newcastle i ligaen, før Reading står for tur i FA-cupen. Tilbake til lørdagens kamp, som begynner 18.30, så tror The Mirror at Solskjær starter med følgende:

4-3-3: De Gea - Dalot, Bailly, Lindelöf, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial