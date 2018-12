POPULÆR: Ole Gunnar Solskjær har en spesiell plass i Manchester United-fansens hjerter – ikke bare på grunn av det han gjorde på banen. Foto: VG / AFP

Solskjær-støtten fansen aldri vil glemme: – Det betydde alt for oss

MANCHESTER (VG) På et kritisk tidspunkt i Manchester Uniteds historie tok Ole Gunnar Solskjær (45) fansens parti. Det har bidratt til å gjøre ham til en av klubbens største legender.

– Eric Cantona, George Best, Dennis Law, Bobby Charlton … Solskjær er i den kategorien for fansen, sier Sean Bones, talsmann og tidligere nestleder for den store, uavhengige supportergruppen Manchester United Supporters Trust (MUST).

Bones møter VG utenfor lokalene til supportergruppen, et steinkast unna Old Trafford, der Solskjær søndag ettermiddag skal lede Manchester United for tredje gang som manager. Inne i lokalene henger en stor tegning av Solskjær, side om side med bilder av andre klubblegender.

Nordmannens sterke posisjon blant fansen handler selvfølgelig om superinnbytteren som bøttet inn mål, og om Champions League-finalescoringen mot Bayern München i 1999, men den handler ikke minst om det unike forholdet han skapte til klubbens tilhengere utenfor banen.

– Noe jeg alltid la merke til som supporter, var hvilke spillere som faktisk brydde seg om fansen. De fleste av dem kunne ville bare komme seg vekk da de skulle signere autografer etter treninger, men to spillere pleide alltid å bli helt til slutt: Cantona og Solskjær. De ventet til alle hadde fått en autograf eller et bilde. De forsto verdien av supportere, sier Bones.

– Han brydde seg lidenskapelig

2004 og 2005 var viktige år i Uniteds historie. Den amerikanske forretningsmannen Malcom Glazer ønsket å kjøpe storklubben, men møtte enorm motstand fra MUST, som på den tiden het Shareholders United.

Glazer-familien klarte til slutt å kjøpe klubben, som de fortsatt eier den dag i dag, men fansen husker fortsatt godt hvordan Solskjær kjempet deres kamp på et kritisk tidspunkt.

– Han var alltid interessert i å forstå politikken og hva supporterne følte om enkelte temaer. Vi forventet at spillere som Gary Neville og Roy Keane skulle komme til oss og vise forståelse, men Solskjær var den eneste som ønsket å vite mer. Han var veldig, veldig hjelpsom. Han brydde seg lidenskapelig, sier Bones.

Som den eneste av de daværende aktive spillerne, gikk Solskjær, som var en frontfigur for supportergruppen, offentlig ut i mediene med sitt standpunkt om Glazer-familiens mulige overtagelse.

– Jeg synes det er viktig at klubben forblir i de riktige hender. Jeg er fullt og helt på supporternes side og mener klubben er i veldig gode hender i dag. Jeg er selv en United-fan og ønsker bare det som er best for fremtiden, sa Solskjær ifølge en Telegraph -artikkel i 2005.

– Det betydde alt for oss. Og det er en viktig grunn til at vi elsker ham, for han brydde seg om oss. Supporterne husker det. De kommer aldri til å glemme det, sier Sean Bones.

Håper Solskjær blir fast sjef

Han påpeker samtidig at han mener Solskjær neppe vil være tjent med å dra opp igjen dette temaet nå som han kjemper om å gjøre sin midlertidige managerjobb permanent. Det er «for politisk komplisert».

– Håper du han får jobben fast?

– Hvis jeg kunne valgt: Ja! Ikke bare jeg, men hele Manchester United ser på Solskjær som en venn, og man ønsker en god venn alt godt, sier Bones, som tror fansen kan bli Solskjærs sterkeste kort i kampen om å forlenge Manchester United-kontrakten:

– Det er den viktigste faktoren. Hvis det fortsetter slik, vil eierne se hvor lykkelige supporterne er og positiviteten han genererer. Og da kan han gjøre det veldig vanskelig for eierne.