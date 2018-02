Mourinhos Newcastle-forbannelse lever videre: – Fotballgudene var på deres side

Publisert: 11.02.18 17:10

FOTBALL 2018-02-11T16:10:08Z

(Newcastle-Manchester United 1–0) José Mourinho har fortsatt tilgode å vinne i Newcastle. En lekkerbisken av en scoring fra Matt Ritchie avgjorde kampen og sikret Newcastle tre uhyre viktige poeng.

1-0-seieren over Manchester United gjør at Newcastle tar et stort steg unna nedrykk i Premier League - der de før oppgjøret lå på 18.plass, ligger de nå på 13.plass med 28 poeng.

For Mourinho sin del gjør tapet at bortespøkselset til portugiseren mot Newcastle på St. James’ Park fortsetter - nå har han ikke vunnet på arenaen på syv forsøk som Chelsea- og Manchester United-trener i Premier League-sammenheng.

– De kjempet som dyr. Fotballgudene var på deres side i dag, sa Mourinho til Sky Sports etter oppgjøret.

Lekker scoring etter merkelig hendelse

Avgjørelsen falt etter halvspilt 2.omgang, etter en bisarr hendelse. Chris Smalling prøvde å filme seg til frispark på egen halvdel i duell med Jonjo Shelvey, men fikk istedenfor gult kort for filming og frispark mot seg.

På det påfølgende frisparket svingte Shelvey inn ballen i boksen, og etter at Florian Lejeune fikk gå opp og heade på 16 meter uten press, havnet ballen hos Dwight Gayle på fem meter.

Vi fulgte kampen på VG Live - minutt for minutt!

Han flikket lekkert med hælen til en Matt Ritchie som kom i 100, og den tidligere Bournemouth-spilleren plasserte ballen lekkert i hjørnet, bak en utspilt David De Gea.

Og når hverken Anthony Martial, som både hadde en og to gode muligheter til å utligne med drøye kvarteret igjen av oppgjøret, eller Michael Carrick, som på overtid ble stoppet av målvaktsdebutant Martin Dúbravka fra kloss hold, klarte å overliste den slovakiske målvakten, endte det 1–0 til hjemmelaget.

– Vi møtte ikke opp i dag. De presset oss, og vi var ikke gode nok, var konklusjonen fra Phil Jones etter oppgjøret.

Første hjemmeseier på fem måneder

For keeperen som ble hentet på et sesonglangt lån fra Sparta Praha på januarvinduets aller siste dag, reddet det som kom av skremmeskudd fra gjestene.

1-0-seieren var klubbens første seier hjemme i Premier League på nesten fem måneder, eller 113 dager - sist gang hjemmefansen kunne juble for tre poeng på St. James’ Park før søndagens seier over United, var 21. oktober 2017, da de slo Crystal Palace 1-0.