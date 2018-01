TIL ENGLAND: Alexander Sørloth er klar for Crystal Palace. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Danske medier: Alexander Sørloth klar for Crystal Palace - kan bli tidenes dyreste nordmann

Publisert: 31.01.18 21:39

FOTBALL 2018-01-31T20:39:11Z

Landslagsspiller Alexander Sørloth (22) kan ifølge medier bli tidenes dyreste norske fotballspiller. Trønderen skal være klar for Premier League og Crystal Palace.

Både danske BT og Ekstrabladet melder at overgangen skal være i orden . BT skriver at Midtjylland mottar opptil 141 millioner danske kroner, inklusive bonuser. Altså vanvittige 182 millioner kroner totalt (!) - hvis Sørloth lykkes i klubben.

Bonusene avhenger av om klubben overlever i Premier League og Sørloths prestasjoner på banen, melder avisen. Med en gang skal det utbetales 75 millioner danske kroner, mens beløpet kan bli doblet gjennom prestasjonsbonuser. I tillegg er det en videresalgsklausul.

Ekstrabladet hevder at prisen er 135 millioner danske kroner - 174,5 million norske kroner.

Roy Hodgons Crystal Palace ligger på 14. plass i Premier League. Tre poeng over streken.

Bare Tore Andre Flo, som ble kjøpt fra Chelsea til Rangers i 2000 for 160 millioner kroner, har blitt hentet for en lignende sum blant nordmenn. Vel å merke ville 160 millioner kroner i 2000 verdt rundt 220 millioner kroner i år.

Fakta Norske overgangssummer: 1. Alexander Sørloth fra Midtjylland til Crystal Palace 182 millioner kroner* (2018) 2. Tore Andre Flo fra Chelsea til Rangers: 160 mill. kr (2000) 3. Flo fra Rangers til Sunderland 78 mill. kr (2002) 4. John Carew fra Rosenborg til Valencia 75 mill. kr (2001) 5. Carew fra Besiktas til Lyon (2006) 61 millioner kroner. Kilde: Norske medier *avhenger av bonuser

Flo hadde også andreplassen på rundt 78 millioner kroner da han gikk fra Rangers til Sunderland, mens John Carew ble hentet til Valencia fra Rosenborg for omtrent 75 millioner kroner.

Overgangen er også tidenes dyreste overgang for en dansk klubb. Den forrige rekorden var fra da Emre Mor gikk til Borussia Dortmund fra FC Nordsjælland for 80 millioner danske kroner i 2016.

Sørloth har 12 landskamper og ett mål for Norge. Han har spilt i Groningen, Bodø/Glimt og har også seks A-kamper for Rosenborg uten scoring. I Bodø/Glimt ble det 14 mål på 29 matcher.

Han er sønn av tidligere Rosenborg- og Norge-spiss Gøran Sørloth. Salget av Sørloth kunne bety at Stabæk-exit for Ohi Omoijuanfo. Men på sine hjemmesider skriver Midtjylland at de har hentet ukrainsk erstatter for Sørloth. Nemlig 20 år gamle Artem Dovby fra Dnipro.

VG følger situasjonen.

