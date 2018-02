Hyller matchvinner Kane etter Nord-London-derbyet: – Han er nåtiden og fremtiden

Publisert: 10.02.18 15:21

FOTBALL 2018-02-10T14:21:19Z

(Tottenham - Arsenal 1–0) Harry Kanes (24) fantastiske sesong fortsetter. Med et råsterkt hodestøt avgjorde han mot byrivalen fra Nord-London og sendte Tottenham opp på tredjeplass på tabellen.

Med sin scoring tre minutter ut i andre omgang ble han den store Tottenham-helten på Wembley lørdag formiddag.

Ikke nok med at han befester rollen som Premier Leagues storscorer (23 mål på 26 kamper). Kane har 15 mål på de siste 15 kampene. 24-åringen fortsetter å nærme seg store individuelle barrierer i Tottenham-trøya.

Kane har nemlig gjennom karrieren nå syv mål i sine kamper i Nord-London-derbyene mot Arsenal. Bare Emmanuel Adebayor har flere med sine åtte, ifølge statistikktjenesten Opta .

Samme tjeneste melder at Kane snitter på ett mål hvert 124. minutt i London-derbyer. Bare Thierry Henry er foran på listen. Franskmannen snittet på scoring hvert 114. minutt.

– Han elsker å score mot Arsenal. Han skulle jo hatt et par mål til også, sier Tottenhams Eric Dier, ifølge BBC .

Rykket fra Arsenal

Men det er først og fremst for Tottenham dagens scoring er viktig. De kjemper en tøff kamp mot Liverpool, Chelsea og nettopp Arsenal i kampen om tredje- og fjerdeplassen i årets Premier League. Det gir spill i Champions League neste sesong. Spill i den gjeveste klubbturneringen gir også klingende mynt i klubbkassa.

Tre poeng til «Spurs» lørdag gjør i hvert fall at de har fått Arsenal på avstand med 11 serierunder igjen. Det skiller syv poeng mellom de to lagene. For manager Arsene Wenger & co. er 1–0-tap på Wembley egentlig en krise. De ligger nå på sjetteplass og ennå har både Chelsea og Liverpool til gode å spille kamp denne runden.

– Vi dominerte kampen, og vi skapte mange gode sjanser, spesielt i andre omgang. Dette laget har fått en mentalitet hvor vi kan gå i kjelleren å heve oss hvis vi må det. De skapte noen sjanser mot slutten, men seieren kunne vært langt større for vår del, sier Dier.

– Jeg er så glad for denne seieren. Vi har nå hatt tre store kamper mot Manchester United, Liverpool og Arsenal, og står igjen med syv poeng. Det er bra, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter kampen.

– Harry Kane er nåtiden og fremtiden. Vi er stolte over å ha ham på laget, legger han til.

Dominerte før pause

Om det var nervene og alvoret som preget Arsenal i den første omgangen vet bare spillerne og manager Arsene Wenger selv.

Hjemmelaget gikk i hvert fall respektløst til verks.

Harry Kane og Dele Alli var nære på en tidlig kontring. Kane fikk sjansen igjen etter en snau halvtime etter et Christian Eriksen-innlegg. Men de misset begge ganger. I det 31. minutt fikk også Arsenal-forsvaret avverget en dobbelsjanse ved Mousa Dembélé og Eric Dier.

Men det ville seg altså ikke for de blåhvite. Istedet var det Arsenal som fikk omgangens siste mulighet. Et langt og godt angrep endte til slutt ute hos Héctor Bellerín. Høyrebacken fyrte av fra spiss vinkel og fra distanse, men keeper Hugo Lloris hadde nok kontroll. Dermed stod det 0-0 til pause.

Gigantmuligheter før slutt

Etter hvilen fortsatte Tottenham sitt kjør mot Arsenal. Lederscoringen kom tidlig. Kane knuste Laurent Koscielny etter et innlegg fra venstre. Ballen ble nikket kontant i Cechs høyre hjørne.

Etter scoringen klarte aldri de røde og hvite å svare skikkelig.

I stedet kunne Tottenham økt ledelsen både én, to og tre ganger. Men Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, Kieran Trippier og Erik Lamela misset alle i møtene med Arsenal-keeper Petr Cech.

Da alle trodde kampen skulle ebbe ut i 1–0-seier svarte gjestene med å produsere to store sjanser. Men avslutningene til Alexandre Lacazette - på volley inne i feltet og senere alene med keeper - var symptomatisk for bortelagets angrepsspill generelt kampen gjennom: Upresist.