MÅ BETALE: Alexis Sanchez tjener godt i Manchester United - det kan komme godt med nå. Foto: Reuters

Sanchez dømt til 16 måneders fengsel for skattejuks - slipper å sone

Publisert: 07.02.18 13:45

Alexis Sanchez (29) er dømt til fengselsstraff, men det blir ikke noe opphold bak murene for Manchester United-stjernen.

Ifølge avisen Evening Standard har Sanchez akseptert dommen, som innebærer en fengselsstraff på 16 måneder.

Men det blir sannsynligvis ikke noe tid bak murene for 29-åringen - han har i stedet inngått en avtale om at han skal betale tilbake skattepenger han tidligere ikke har betalt, til spanske myndigheter.

Bakgrunnen for Sanchez-dommen er at han ikke skal ha betalt skatt i 2012 og 2013, da han spilte i Barcelona. 29-åringen skal ha lurt unna én million euro, noe som tilsvarer cirka 9,6 millioner kroner.

Pengene skal ha kommet fra såkalte image-rettigheter, penger som skal ha havnet på en konto på Malta.

Nå har altså Sanchez gått med på å betale tilbake pengene til spanske myndigheter. Han er ikke tidligere straffedømt, og siden fengselsdommen er lavere enn to år, slipper han å sone.

Dersom han begår lovbrudd i Spania i løpet av de neste årene er det imidlertid ingen bønn - da må han belage seg på et opphold bak murene. Han har to år på seg til å få betalt tilbake pengene han skylder. Da kan det komme godt med å være blant de desidert best betalte spillerne i Premier League .

Samme som Messi

Sanchez, som ble Manchester United-spiller i januarvinduet, er langt fra den eneste fotballstjernen som har havnet på kant med skattemyndighetene. I juli 2016 ble Lionel Messi og hans far, Jorge, dømt til 21 måneders fengsel for skattejuks . Også der var det snakk om image-rettigheter, og Messi ble i likhet med sin tidligere lagkompis Sanchez dømt til å betale tilbake penger til myndighetene.

Heller ikke Messi trengte å sone, og summen han skyldte ble tilbakebetalt.

Det samme skjedde med Javier Mascherano og Ricardo Carvalho. Cristiano Ronaldo er også under etterforskning.