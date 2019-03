FRA «FEIT» TIL FANTASTISK: Luke Shaw (t.v.) har stått frem som en av de beste spillerne på Ole Gunnar Solskjærs lag i de siste kampene. Her etter kamp mot Cardiff i desember. Foto: Tom Purslow / Manchester United

United-stjernen fikk heftig kritikk av forgjengerne – nå roses han som Solskjærs beste

LONDON (VG) Veien til å bli en anerkjent Manchester United-suksess har vært lang for Luke Shaw (23), som har blitt beskyldt for å være for «feit». Men nå mener lagkamerat Romelu Lukaku (25) at venstrebacken har vært klubbens aller beste spiller denne sesongen.

Publisert: 04.03.19 10:25







– For meg er han sesongens spiller for oss. Han har vært den som har prestert mest stabilt helt fra sesongens første kamp til nå, sa Lukaku til pressen etter 3–1-seieren over Crystal Palace nylig.

Dersom man skrur tiden ett år tilbake, til forrige sesong under José Mourinho, eller fire år tilbake, til tiden under Louis van Gaal, ville få trodd på at Shaw kom til å bli stemplet som klubbens beste spiller noen gang i fremtiden. 23-åringens karriere i storklubben har ved flere anledninger sett ut til å nærme seg en blindgate, men den tidligere Southampton-spilleren har slått knallhardt tilbake.

– Folk vet ikke dette, men Luke er virkelig mentalt tøff. Det er en side som ikke mange snakker om, svarer Lukaku på spørsmål om lagkameraten har blitt såret eller inspirert av kritikken han har vært offer for.

Mourinhos nådeløse dom

Og kritikk har det vært mye av. Shaw kom til United på sommeren i 2014, men ble raskt satt ut i kulden av daværende manager Van Gaal under lagets treningsleir i USA.

– Han må komme seg i form. Han er ikke i veldig god form, ikke i god nok form til å gjøre det jeg ønsker. Han må trene for seg selv til han kommer seg i form, sa nederlenderen nådeløst ifølge The Guardian.

Skader og manglende tillit førte til at han kun startet 15 kamper i sin første United-sesong. I den neste startet han som førstevalg på backen, men brakk benet etter fem serierunder og var ikke tilbake i spill før til seriestart året etter.

Mourinhos første sesong ble også et mareritt: Shaw startet bare ni seriekamper og var stadig vekk ute med diverse skader. I april 2017 kom portugiseren med en knusende dom over spilleren da han fikk spørsmål om hva som må til for at han i det minste skulle gjøre seg fortjent til en plass på benken.

– Luke Shaw? Det er vanskelig for ham å være på benken, svarte Mourinho tørt.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg kan ikke sammenligne ham med Ashley Young, Matteo Darmian eller Daley Blind når det kommer til måten han trener på, måten han forplikter seg, fokuset og ambisjonene. Det kan ikke sammenlignes. Han er langt bak dem.

Kritikken ble stemplet som «usmakelig» av fotballekspert Morten Langli. Like etter den oppsiktsvekkende pressekonferansen, fikk Shaw sjansen fra start – og presterte. Men Mourinho var ikke mindre kritisk av den grunn.

– Han presterte godt, men det var hans kropp med min hjerne. Han var foran meg hele tiden og jeg tok alle avgjørelsene for ham. Jeg tenkte for ham, sa Mourinho.

– Folk kan si at jeg er feit

Også forrige sesong var Shaw ute i kulden under portugiseren. Men i sommer løsnet det for alvor. Etter VM reiste han til Dubai og gjennomførte et heftig treningsprogram på egenhånd.

– Folk kan si at jeg er feit, men jeg kjenner min egen kropp. Jeg ser alltid stor ut fordi jeg har en stor benbygning. Jeg har en Wayne Rooney-type kropp, sa Shaw i et intervju med The Guardian i sommer.

Gode prestasjoner på høsten gjorde ham fortjent til en gullkantet femårskontrakt verdt over 550 millioner kroner i oktober. Lukaku hevder han så det komme i sommer, og peker på det han mener har vært nøkkelen til Shaws snuoperasjon:

– Forberedelsene hans. Jeg var i kontakt med ham hele sommeren. Jeg snakket med ham hele tiden da jeg var i Russland (under VM). Vi har felles venner, og jeg pleide å få videoer av at han trente og sånt. Jeg visste at dette kom til å bli hans år. Jeg sa det til ham etter forrige sesong også. Han har potensialet til å bli Englands og Uniteds venstreback i mange, mange år.

Shaw ble kåret til banens beste spiller da United spilte 0–0 mot Liverpool på forrige nylig, mye grunnet måten han stoppet superstjernen Mohamed Salah på.

– Hans beste kamp under min ledelse, sa Solskjær etter den bunnsolide defensive prestasjonen.

Onsdag kveld viste den engelske landslagsspilleren seg fra sin mer angrepsvillige side og åpnet opp kampen med et dribleraid og en assist til Lukaku – kun hans andre målgivende denne sesongen. Også mot gamleklubben Southampton (3–2-seier) lørdag fikk Shaw 90 minutter.

– Vi vil at backene skal gå fremover. Det er neste steg for Shaw. Å stole på seg selv og gå framover, oppfordrer Solskjær.