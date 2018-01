JUBEL: Her jubler Romelu Lukaku (midten) for scoring med Paul Pogba (t.h.) og nå Arsenal-spiller Henrikh Mkhitaryan (t.v.). Manchester United kan også juble for svært høy omsetning. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Manchester United på inntektstoppen igjen: - Europa League-seieren var utslagsgivende

Publisert: 23.01.18 14:28

Manchester United genererer mest inntekter av alle fotballklubber i verden, og halvparten av topp 20 er Premier League-lag.

Det viser utregningene gjort av Deloitte .

Deres Football Money League viser hvilke lag som kan vise til de største inntektene for sesongen 2016/17, og der er det de røde djevlene fra Manchester som gjør det best - for andre år på rad.

Ifølge Deloitte kunne de vise til en omsetning på 676,3 millioner euro, eller omkring 6,5 milliarder norske kroner. Ned til Real Madrid (674,6 mill. euro) på 2. plass var det ikke mer enn 1,7 millioner euro.

– Aldri har så lite skilt nummer én og to, skriver Deloitte, og fortsetter:

– Uniteds Europa League-seier var utslagsgivende for at klubben topper listen vår for 10. gang totalt.

Den spanske giganten etterfølges av en annen spansk kjempe - Barcelona (648,3 mill. euro) - mens topp fem utfylles av Bayern München (587,8 mill. euro) og Manchester City (527,7 mill. euro).

Resten av topp 20 domineres av Premier Leauge-klubber, noe som kan forklares med deres lukrative TV-avtale.

Topp 20 er følgende i rekkefølge: Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Arsenal, PSG, Chelsea, Liverpool, Juventus, Tottenham, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leicester, Inter, Schalke 04, West Ham, Southampton, Napoli og Everton.