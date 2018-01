Lacazette endte måltørken i Arsenal-drakten: – Det har plaget ham

FOTBALL 2018-01-20T17:04:01Z

(Arsenal – Crystal Palace 4–1) Arsenal-trener Arsène Wenger fikk en etterlengtet opptur mot Crystal Palace. I mellomtiden nærmer Sanchez seg Manchester United.

Sanchez var ikke tatt med i troppen for andre kamp på rad, mens overgangen til rivalene fra Manchester ferdigstilles. Men det var lite som tydet på at de savnet chileneren lørdag.

For Arsenal vartet opp med festfotball mot Crystal Palace, og stakk ut av startblokken som en sprinter på en 100-meter.

Fakta Engelsk Premier League, 24. runde: Brighton – Chelsea 0-4, Arsenal – Crystal Palace 4-1, Burnley – Manchester U. 0-1, Everton – West Bromwich 1-1, Leicester – Watford 2-0, Stoke–Huddersfield 2-0, West Ham–Bournemouth 1–1.

I løpet av 13 minutter sto det 3–0 til «The Gunners» etter at Nacho Monreal hadde scoret ett og servert to målgivende pasninger til Alex Iwobi og Laurent Koscielny.

– Januar har vært vanskelig for oss. Destabiliserende. Vi har hatt viktige spillere som øsnker seg vekk, og det skaper usikkerhet, sa Wenger etter kampen ifølge BBC.

Alexandre Lacazette endte sin måltørke på ni kamper med en rolig avslutning etter gnistrende godt angrepsspill. Mesut Özil hælflikket ballen lekkert til spissen, som satte inn 4–0 og Arsenal 500. scoring av en franskmann i Premier League.

– Måltørken har hengt over Lacazette. Det begynte å plage ham, så det var en lettelse (at han scoret, red.anm.). Vi vet at utfordringene foran oss er vanskelige, men også morsomme, sa Wenger til pressen.

Luka Milivojevic satte inn et trøstemål på en corner 13 minutter før slutt.

– Man vinner ikke mange kamper når man ligger under 0–4 etter 20 minutter, sa en skuffet Milivojevic ifølge BBC.

Sanchez-skjebne avgjøres iløpet av 48 timer

Men det er overganger som stjeler fokus i Arsenal om dagen. Rapportene om en byttehandel mellom Manchester United og London-klubben om Sanchez og Henrikh Mkhitaryan florerer i avisene.

– Snachez-overgangen vil kun skje om Mkhitaryan går motsatt vei. Det vil bli bestemt iløpet av de neste 48 timene, sa Wenger.

Underveis i kampen mot Palace, skrev The Guardian at armeneren nå er på oppløpssiden i forhandlingene med «The Gunners».

Borussia Dortmunds direktør innrømte at Arsenal har tatt kontakt om stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang.

– Jeg kan bekrefte at Arsenal har henvendt seg om Aubameyang, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke til den tyske avisen Ruhr Nachrichten, ifølge NTB.

Men de ryktene slokket Wenger etter kampen.

– Aubameyang? Nei, ingenting skjer. Han kan bli utelatt av Dortmund-troppen av flere grunner. Men definitivt ikke av overgangsgrunnerm, sa Wenger.

Britiske Daily Mail hevder at den tyske storklubben har avslått et bud på over 400 millioner kroner for stjernespissen.

Seieren betyr uansett at Arsenal nå kun er to poeng bak erkerival Tottenham, som har én kamp mindre spilt. Fortsatt er det 11 poeng opp til Manchester United på annenplass.

