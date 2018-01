TROPPEN FRA 2013/14-SESONGEN: Bare Jordan Henderson og Simon Mignolet (i farger) er fortsatt i Liverpool-troppen i dag. Foto: Liverpool FC / Liverpool FC

Enorm spillerflukt: «Alle» Liverpool-spillerne fra sølvsesongen er borte

Publisert: 30.01.18 18:10

I 2013/14-sesongen ble Liverpool nummer to i Premier League. Siden har den ene etter den andre forlatt klubben. Bare to fra sølvsesongen er fortsatt i troppen.

– Det er en ekstrem utskiftning. Fem år er lenge i fotball, men det er en likevel voldsomt.

Det sier TV 2s Premier League -kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Siden sesongen hvor Liverpool tapte seriegullet for Manchester City, er det bare to spillere fra sølvtroppen som fortsatt er i troppen: Simon Mignolet og Jordan Henderson.

Liverpool har siden den sesongen gjort flere utskiftninger i spillertroppen enn noen av topp seks-konkurrentene:

Arsenal: 9

Chelsea: 5

Manchester City: 5

Manchester United : 9

Tottenham: 7

Trekker frem Coutinho-salget

– Noen har forlatt klubben på grunn av mangel på sølvtøy, så må man huske på at det var et lite generasjonsskifte inne i bildet. Så har det selvfølgelig kommet en ny manager.

– Men Jürgen Klopp har vært tålmodig med troppen han fikk, understreker Alsaker.

Mandag ble Daniel Sturridge klar for West Bromwich på et lån ut sesongen. Han var – sammen med Raheem Sterling og Luis Suárez – en del av en dødelig Liverpool-trio i sølvsesongen. Siden har skader ødelagt mye for engelskmannen, som Alsaker mener uansett ikke passer inn i Klopps spillestil.

Likevel stiller han seg kritisk til avgjørelsen om å la ham gå.

– Sturridge sendes på lån, og det er greit ettersom han ikke har en fremtid under Klopp, men han er jo mye mer målfarlig enn de som sitter igjen (Danny Ings, Dominic Solanke). Får de en skade på Roberto Firmino nå, så er det altfor tynt til å være med å kjempe. De er helt avhengig av den fronttrioen med Mohamed Salah, Sadio Mané og Firmino – og de må fyre på alle sylindere resten av sesongen, sier han.

Liverpool har nå en dødelig trio – men de var en kvartett. Og Alsaker er mest av alt kritisk til salget av Philippe Coutinho.

– For meg er det helt håpløst å selge Coutinho hvis man har ambisjoner. De risikerer så mye – frem for alt risikerer de å bli nummer fem eller seks i ligaen. De er ute av FA-cupen også, så trofémuligheten er minimal, sier han.

– Overraskende

Kollega av Alsaker, Kasper Wikestad, blir overrasket når han får høre om utskiftningstallene til Liverpool.

– Det er en veldig stor omveltning. Det er overraskende at det var så voldsomme tall. Jeg tror ikke det blir en vedvarende trend, dog. Det virker som de har hentet spillere de skal satse på fremover. Det skjedde jo mye rart under Brendan Rodgers også, sier han, og trekker frem transferkomiteen klubben hadde.

Men alt har en logisk forklaring, understreker TV 2-kommentatoren.

– Hvis man ser på disse tilfellene isolert sett, så kan alle forklares – i alle klubbene, sier han.

– Det er jo ikke helt unaturlig med så store utskiftninger heller; Det kunne kanskje vært annerledes om de hadde tatt et ligagull i mellomtiden, men de har hatt enkeltspillere som har prestert ekstremt bra, og så er det vanskelig å gjøre noe når søramerikanske spillere drømmer om å spille for Barcelona, sier han.