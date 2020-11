SKUFFET: Pål André Helland (i midten) var svært lite fornøyd med Rosenborgs kamp mot Bodø/Glimt søndag. Her er han misfornøyd med at dommer Saggi gir Erlend Dahl Reitan et gult kort. Foto: Mats Torbergsen

RBK-profilene slakter egen prestasjon: − Pinlig berørt

BODØ (VG) Pål André Helland (30) og André Hansen (30) brukte store ord da de skulle karakterisere RBKs resultat i Bodø. 1–5-tapet var deres tredje nederlag på rad.

Nå nettopp

– Dette er sånn at jeg blir en smule pinlig berørt på klubbens vegne. Det skal ikke skje at Rosenborg taper med fire mål i Eliteserien. Det må man erkjenne, og forstå for å skjønne hvor vi er per dags dato, sier André Hansen til VG etter kampen i Bodø.

– Jeg sover dårlig om natta, sa en preget kaptein, Tore Reginiussen, i pressesonen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Rosenborg var på god vei etter Åge Hareides inntreden som RBK-sjef første september. Etter en svak start på sesongen under Eirik Horneland, hadde midlertidig trener Trond Henriksen fått hanket inn poeng – mens Hareide fortsatte å vinne kamper.

1. november rådde han over Eliteseriens gjerrigste forsvar – så gikk det nedover. 0–3 borte mot Viking. 2–3 mot Kåre Ingebrigtsen og Brann tirsdag, før det stygge 1-5-resultatet i Nordland søndag.

– Nå får vi håpe at vi tar dette som en lærepenge. Som en skikkelig strak høyre på «kjakan» så vi kan gå ut og vise hva vi er laget av, sier Pål André Helland, som kom inn som innbytter ved pause.

– Dette er en tropp blottet for selvtillit. Vi sliter i begge ender av banen, erkjenner Åge Hareide.

Nå blir det hans jobb å sørge for å snu RBK. De er i økonomisk ulage grunnet coronasituasjonen, og er «avhengige» av europacupplass neste år. I så fall må de bli minst nummer fire i år.

Nå gjenstår Vålerenga (b), Mjøndalen (h), Molde (h) og Sandefjord borte i siste serierunde 22. desember.

Langt nede

Denne senhøsten står i stor kontrast til RBK-trener Åge Hareides tilværelse som dansk landslagssjef der han jaktet verdensrekorden for flest kamper uten tap. Etter en god start på sin andre periode som RBK-sjef er det nå første gang på åtte år 67-åringen taper tre strake. Han tapte fem på rad for Helsingborg i august-september 2012.

Det er også åtte år siden nåværende klubb tapte tre på rad.

Han vil ikke si at det er spesielt trykket i RBK nå, siden tapene mot Viking og Brann var preget av dommerfeil.

– De to forrige kampene er det involvert en dommertrio som jeg ikke syns var helt på høyde. I kveld skaper vi sjanser. Men Bodø/Glimt har gode bevegelser og bruker overgangene på en måte vi skal kunne klare å ta oss frem på. Det må vi undersøke nærmere – hvorfor klarer ikke vi det.

Nettopp til dagens motstander vil Pål André Helland også se. Han snakket nesten lengselsfullt om hvor gode hans syns seriemesterne er.

– Den 1–0-scoringen er et skoleeksempel på hvordan man skal spille 4–3–3. Det er bare å erkjenne at vi ikke er der nå. Spør du eldstemann og yngstemann i troppen deres om faglige spørsmål så får du sikkert samlet svar. De er samlet på en helt, helt annen måte enn oss, sier veteranen.

Publisert: 29.11.20 kl. 21:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 26 23 2 1 90 – 29 61 71 2 Molde 26 17 2 7 65 – 31 34 53 3 Vålerenga 26 14 7 5 44 – 30 14 49 4 Rosenborg 26 13 6 7 46 – 33 13 45 5 Kristiansund 26 11 10 5 49 – 36 13 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk