Kaos for å ta det siste farvel med Maradona

Politi med hjelmer og skjold prøver å holde igjen menneskemassene som ønsker å ta et siste farvel med den argentinske fotballguden Diego Maradona, som døde onsdag.

Fotballegenden skal en tid ligge på lit de parade, slik at supporterne kan få sett sin yndling en siste gang.

Men bildene fra Buenos Aires torsdag morgen viser at politiet har sin fulle hyre med å holde orden på menneskemassene, og at de har brutt gjennom sperringer på Plaza de Mayo. Faren for corona-smitte ser ut til å være glemt i sorgen.

Maradonas kiste ankom presidentpalasset i Buenos Aires natt til torsdag. Mange har stått i kø siden i natt. President Alberto Fernández har erklært landesorg i tre dager.

En regjeringskilde sier til The Guardian at de forventer at én million mennesker kommer til å passere forbi kisten bare torsdag. Det er ventet den største sørgemarkering i Argentina siden førstedamen Eva Perón gikk bort i 1952 - senere udødeliggjort over hele verden gjennom musikalen «Evita».

Diego Maradona hylles av verdens mest kjente fotballtrenere. Jürgen Klopp fastslår at den lille argentineren har vært en del av hele hans 53-årige liv.– Jeg var veldig ung, kanskje åtte-ni år da jeg så ham første gang - i en video. Fra det øyeblikket var han den spilleren for meg, sa Klopp i flere intervjuer onsdag kveld, blant annet til beIN og UEFA, gjengitt på Twitter og Liverpools hjemmeside.

– Jeg er 53 år og det føles som om han har vært en del av hele mitt liv, fastslo Liverpool-sjefen.

Klopp var klar på at Maradona er en av de største noen gang. Han nevnte Pele, Maradona og Messi i rekkefølge.

– En brasilianer og to argentinere.

SPERRINGENE: Folkemassene har brutt gjennom sperringene og blir stoppet av politi. Det er ventet at én million mennesker ønsker å se avdøde Maradona. Foto: Marcos Brindicci / AP

– Det er ikke så lenge siden jeg så dokumentaren om ham. Diego var en sensasjon. Maradona slet. Jeg kommer til å savne begge.

I andre intervjuer onsdag kveld uttrykte Klopp «Maradona hadde sine utfordringer».

– Han viste oss at du trenger ikke være den høyeste eller mest aktive på trening. Du trenger ikke alltid komme tilbake, det er likevel mulig å være den beste spilleren i verden. Han elsket fotballen så sterkt at du så det hele tiden på banen.

Hans trenerkollega André Villas-Boas, nå i Marseille, foreslo etter kampen mot Porto at Diego Maradonas draktnummer gjennom alle år, 10, fredes i hele verden etter fotballgudens død onsdag.

PÅ VEGGEN: Diego Maradona på en veggen av en blokk i Napoli - byen der Maradona blir sett på som en frelser. Foto: YARA NARDI / X06600

– Det ville være den beste hyllesten vi kan gi ham. Han er et utrolig stort tap for fotballverden, sa Villas-Boas ifølge Marca og andre medier.

– Jeg møtte ham én gang, på Pinetina, treningsanlegget til Inter Milan. Og jeg kjøpte Hublot-klokke med Maradonas signatur. Jeg fikk med en drakt, signert av Maradona, på kjøpet. Jeg har den fortsatt.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane var også preget av nyheten:

– Hans prestasjoner med Napoli og med Argentina i Mexico i 1986 var utrolige. Jeg glemmer det aldri. Dette er et enormt tap, ikke bare for fotballen. Dette berører oss alle dypt. Jeg er målløs, sa Zidane ifølge 20minutes.fr.

Manchester City-sjef Pep Guardiola uttalte seg også om Maradonas bortgang:

– Jeg leste på et banner i Argentina for ett år siden: «Uansett hva du har gjort med ditt eget liv, Diego, det som betyr noe er hva du har gjort for våre liv». Det er riktig. Denne karen ga oss så mye glede. Han gjorde fotballen bedre.

– Da jeg var liten, gikk jeg med faren min på Barcelona-kamper og så Maradona. Han var utrolig. Dessverre var han plaget av en skade der. Og da jeg kom til Barcelonas akademi, hadde han dratt videre til Napoli. Men han var unik. Det finnes bare én sånn spiller i hver generasjon, sa Guardiola på sin pressekonferanse, gjengitt av talksport.com.

Mauricio Pochettino uttrykte også sin sorg, gjennom sønnen Marurizio, på Instagram:

– Jeg er fra meg av smerte. Diego, du var min helt og min venn, jeg var så heldig å dele fotballen og livet med deg. Du kommer alltid til å være i mitt hjerte, fastslo landsmannen til Maradona.

