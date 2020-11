CL-smell for Liverpool – ydmyket av Atalanta: − Vi taper fortjent

(Liverpool – Atalanta 0–2) Liverpool gikk målløse av banen. Ikke engang et eneste skudd på mål produserte Jürgen Klopps angrepsstjerner. Tapet skaper spenning i gruppe D.

Liverpool jaktet sin fjerde strake seier i Champions League da Atalanta gjestet Anfield. Det hadde ikke de rødkledde klart siden 2009, og de må nok vente enda litt lenger.

For det var italienerne som dominerte i Liverpool. Hjemmelaget slet tungt med å skape sjanser mot Atalanta, som fortjent tok ledelsen et kvarter etter pause.

Josip Ilicic styrte inn innlegget fra Papu Gomez, som tok på seg servitørrollen på nytt fire minutter senere. Denne gangen var det vingback Hans Hateboer som headet innlegget ned til vingback på motsatt side, Robin Gosens, som doblet ledelsen for gjestene.

– Begge situasjonene før målene var ganske like. Du kan forsvare seg, og vi skal kunne forsvare oss. Den beste måten å forsvare seg mot innlegg er å blokkere innlegget før det kommer. Det gjorde vi ikke. Vi taper fortjent, det har jeg ingen problemer med å innrømme, sier Klopp i et Viasat-sendt intervju.

– Vi vet at det var en dårlig prestasjon. Veldig tamt, sier James Milner etter kampen.

Nå skiller bare to poeng Liverpool og jagende Ajax og Atalanta, med to kamper igjen av gruppespillet.

– Det er åpent, noe jeg visste det ville bli. Vi har tøffe kamper foran oss. Vi må riste litt løs og prøve på nytt, sier Liverpool-manageren, som møter Ajax hjemme i neste kamp.

Liverpool har åtte A-lagsspillere på skadelisten, og stilte b-preget mot Atalanta. Fotballfans elsker å se unge spillere fra eget akademi få sjansen, og den britiske tenåringstrioen Rhys Williams, Neco Williams og Curtis Jones fikk sjansen fra start mot italienerne. Ikke siden 2009 har et lag sendte flere britiske tenåringen utpå. Det var Arsenal i 2009.

Atalanta startet friskt, og hadde flere brukbare muligheter til å ta ledelsen på Anfield. De første 45 minuttene var imidlertid først og fremst preget av stillingskrig, organisering og svake involveringer på siste tredjedel.

Hverken Josip Ilicic, Papu Gomez eller Robin Gosens lykkes for gjestene, og Mohamed Salahs mindre vellykkede forsøk over mål like før pause var det nærmeste Liverpool kom før sidebytte. Det var også hjemmelagets eneste skuddforsøk i første omgang.

Liverpool klarte ikke å heve seg etter pause. Fasit etter 90 minutter med fotball var ingen skudd på mål og to i sekken. Statistikkbyrået Opta begynte å føre data over skudd på mål i 2003, og ifølge dem er dette første gang Liverpool mislykkes i å få et skudd mellom stengene i en hjemmekamp.

TAP: Jürgen Klopp måtte rusle slukøret ut av Anfield. Foto: PAUL ELLIS / POOL

Tidligere onsdag kveld spilte Manchester City mot Olympiacos. Engelskmennene vant 1–0 i Hellas og sikret med det avansement til neste runde.

