Viking-helten kan ikke love at han blir

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Viking 1–2) Ylldren Ibrahimaj (24) scoret to ganger og snudde kampen i Sarpsborg. Men blir han i Viking?

– Vi får se, svarer sørlendingen når VG spør.

Han sa før denne sesongen nei til et tilbud fra den polske toppklubben Cracovia.

– Jeg er på utgående kontrakt, og per dags dato tenker jeg bare neste kamp for Viking. Ingenting er låst. Jeg er i vanlig dialog og har ikke lukket døren til Viking. Jeg er glad i klubben og menneskene og fansen her, vi får bare se hva som skjer etter sesongen.

Viking-trener Bjarne Berntsen svarer enkelt og greit når VG spør om han regner med å beholde spillerne sine:

– Det kommer an på hvilke tilbud som kommer fra utenlandske klubber.

Ylldren Ibrahimajs femte og sjette scoring for sesongen betyr at Viking fikk full pott i Østfold. Dermed er de oppe i 36 poeng, mens Sarpsborg står uten seier siden 3. oktober og må se seg bakover på tabellen.

Vertene tok ledelsen 1–0 ti minutter ut i 2. omgang da Bjørn Inge Utvik «kneet» ballen i mål etter corner fra Anton Salétros.

Men ikke lenge etter kom Viking ajour. Yann-Erik de Lanlay skjøt, sarpe-keeper David Mitov Nilsson klarte ikke å holde ballen, og dermed satte Ylldren Ibrahimaj inn returen - til 1–1.

2–1-målet var av det riktig vakre slaget: Veton Berisha prøvde seg først, men ballen spratt ut til Ylldren Ibrahimaj, som dundret til fra 18 meters hold. Ballen gikk inn i motsatt hjørne, og Viking-spilleren kunne legge ut på en jubelmarsj på Sarpsborg stadion.

– En fin scoring. Jeg har trent mye på det, så det var deilig å se den gå inn, sier Ibrahimaj til VG.

Bjørn Inge Utvik har nettopp satt inn 1–0 for Sarpsborg 08. Viking-spillerne ser at ballen går inn i nettet. Foto: Christoffer Andersen

Tre Sarpsborg-spisser var ute: Guillermo Molins, Mustafa «Mos» Abdellaoue og Alexander Ruud Tveter. Dermed ble Tobias Heintz flyttet inn som midtspiss. «Nødspiss» som han kalte seg selv.

En trippelsjanse til Sarpsborg var det mest spennende som skjedde i 1. omgang. Anton Salétros påtok seg rollen som servitør, men verken Joachim Thomassen eller Tobias Heintz klarte å score. Viljar Vevatne ble reddende engel for Viking på Heintz’ skudd - da Iven Austbø var utspilt.

– Det er ikke en spiss verdig at jeg ikke scorer på den, sa Tobias Heintz til Dplay i pausen.

Veton Berisha hadde Vikings største sjanse, men sarpe-keeper David Mitov Nilsson klarte å redde skuddet.

MÅL! Ylldren Ibrahimaj har scoret, og Sondre Bjørshol løper til for å gratulere. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg har nå tatt bare ett poeng på sine fem siste kamper. Viking ga en ny nedtur.

Det er ingen umiddelbar fare for nedrykk, men det er verdt å merke seg at Lillestrøm hadde 28 poeng etter 25 kamper i 2019. Det samme har Sarpsborg nå.

– Vi kan lese tabellen. Vi må snu dette, sier Sarpsborg-trener Mikael Stahre til VG.

Forsvarskjempen Bjørn Inge Utvik sier dette:

– Det begynner å bli tettere og tettere - så lenge vi ikke tar poeng. Vi må begynne å levere jevnere prestasjoner. Vi må løfte bunn-nivået vårt, så skal dette gå veien, sier Utvik til VG.

Publisert: 22.11.20 kl. 19:54 Oppdatert: 22.11.20 kl. 20:54

