SAMLET GJENG: Det italienske landslaget ser harmonisk ut, og har sjarmert med sin offensive tilnærming i mesterskapet. Foto: CARL RECINE / X03807

Det italienske samholdet hylles: − Ingen primadonnaer i dette laget

Roberto Mancinis menn er i ferd med å drepe myten om at italiensk fotball bare er kynisk og kjedelig. «Gli Azzurri» har begeistret under fotball-EM, og samholdet i gruppen får æren.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vær veldig moro å se at et italiensk landslag kan begeistre. Jeg har blitt veldig imponert. Det italienske landslaget virker veldig harmonisk, og det er viktig for hele Italia. Den er seiglivet den myten om at italiensk fotball er kjedelig, sier Strive-kommentator Even Braastad, som følger Serie A og italiensk fotball tett.

Han har, som mange andre, latt seg begeistre av det italienske landslaget, som ledes av Roberto Mancini. Italienerne cruiset gjennom gruppespillet der de tok ni av ni mulige poeng uten å slippe inn mål. Fredag kveld møter de verdensener Belgia i kvartfinalen, etter at de kriget seg til avansement mot Østerrike.

– Østerrike-kampen kom på et passende tidspunkt der de fikk en liten vekker, som: «Ok, vi er gode og vant på en dårlig dag, men vi er ikke ufeilbarlige», sier Braastad.

– Et fantastisk kollektiv

Den italienske legenden Franco Baresi har i et intervju med The Guardian hyllet det italienske landslaget, først og fremst på grunn av samholdet. Det er et Italia-lag uten gigantiske navn som Francesco Totti, Alessandro del Piero, Paolo Maldini eller Roberto Baggio, og nettopp det mener midtstopperlegenden er en styrke.

– Det er sant at det ikke er noen åpenbar stjernespiller i dette laget, men det er en gruppe som overrasker alle, og der hver eneste spiller føler seg viktig og verdsatt, sier han.

Braastad sier seg enig, og mener det sier sitt når Gianluigi Donnarumma, målvakten, kanskje er den aller største stjernen.

– Men du har en del typer som kler å spille for et lag som er tuftet på samhold, og det er mange herlige typer som gjør laget lett å like. Så har man det stilfulle italienske i Roberto Mancini på siden, og navnene som smaker godt i munnen. I tillegg til den italienske mentaliteten og vinnerkulturen.

– Det er ingen Totti eller Baggio. Det er ingen primadonnaer i dette laget. Det er en ellever og en tropp som er et resultat av at Mancini har testet enormt mange spillere. Han har hatt så mange forskjellige konstellasjoner, og har til slutt fått satt den elleveren han mener best i dette mesterskapet. Det er ingen stor stjerne, men de har et fantastisk kollektiv med bra balanse i laget.

VGs tips: Belgia - Italia

* Det var bare så vidt det holdt, men Belgia kom seg til kvartfinalen ved å slå regjerende EM-mester Portugal 1-0 på søndag. I selve gruppespillet gjorde Belgia rent bord ved å slå Russland (3-0), Danmark (2-1) og Finland (2-0). De har åpenbart et godt drillet lag med mange voksne spillere som kjenner hverandre godt og utfyller hverandre.

* Men så er det det at både Kevin De Bruyne (mb) og Eden Hazard (a) ble skadet mot Portugal. Heldigvis var ikke skadene så alvorlige som først fryktet. Men de kommer ikke til å være i optimal form til dette møtet – om de i det hele tatt risikeres.

* Italia hadde behov for ekstraomganger for å skvise nabolandet Østerrike ut av turneringen i åttedelsfinalen på lørdag. Men i gruppespillet vant de alle sine tre kamper helt greit. Faktisk hadde italienerne før Østerrike-matchen vunnet 11 kamper på rad uten å slippe inn mål. Et samkjørt forsvar forteller så mye nå som vi nærmer oss EMs oppløpsside, og kan bli utslagsgivende i kveld. I hvert fall hvis ikke De Bruyne eller Hazard er med.

* Dette er en åpen kamp med to lag som virkelig fortjener å spille kvartfinale. Vi liker godt det vi har sett av Belgia, men tror at Italias mentalitet er sterkest. Et spill på Italia har 2,35 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 viser kampen.