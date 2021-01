TØFF DUELL: Lutons Glen Rea (t.v.) prøver å stoppe Joshua King i kampen for to uker siden. Da fikk King sjansen fra start. Foto: Kieran Cleeves / PA Wire

Championship-ekspert om King: − Overrasket om han ikke forsvinner før mandag

Joshua King (29) har startet bare én ligakamp siden siste landslagssamling. Hjelper det at han ble matchvinner i FA-cupen tirsdag?

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Nordmannen har ikke vært på banen i en hel ligakamp for nivå to-laget Bournemouth siden den 3. november.

Tirsdag hadde han både målgivende og mål da Crawley Town ble slått 2–1 i FA-cupen, men gir det plass i startoppstillingen fredag kveld?

– Både Joshua King og klubben er nok innstilt på at han skal videre. Det virker som om de er litt ferdige med hverandre, sier Eirik Aase, mannen bak nettsiden championshipnorge.com.

West Ham, West Bromwich, Burnley og Everton har alle blitt nevnt i engelske medier som mulige destinasjoner for King.

les også Heftig norsk vinter i vente: Her er de heteste salgsobjektene i Europa

– Han er litt inne i varmen igjen nå, men jeg blir overrasket om han ikke forsvinner fra klubben før mandag, sier Aase – med henvisning til at overgangsvinduet da lukker for januar.

Fredag er det Eurojackpot: 103 mill. Her kan du spille!

– Men blir det ikke mindre interesse for ham når han ikke spiller?

– Det kan du si, men det har vært noen skader. Og de andre fremme hos Bournemouth, som Dominic Solanke, David Brooks og Junior Stanislas, har vært gode. Det er ikke så lett for King.

Eirik Aase sier at situasjonen har vært ganske lik hele sesongen for mannen med over 50 landskamper for Norge.

les også Joshua King er coronasmittet: – I går var det ganske ille

Bournemouth ligger på 6. plass foreløpig i sitt forsøk på opprykk tilbake til Premier League.

Her kan du spille Lotto!

– Jeg synes Bournemouth har taklet overgangen fint. Jeg var litt skeptisk da de forfremmet Jason Tindall til hovedtrener, men det ser solid ut. Bournemouth har mange matchvinnere og leverer jevnt over veldig bra. De er en av mine favoritter til opprykk, sammen med Norwich, sier Eirik Aase.

Siden Joshua King kom til Bournemouth fra Blackburn i 2015, har han spilt 183 kamper og scoret 53 mål.

Denne sesongen har han ikke scoret et eneste ligamål på de elleve kampene han har vært på banen, selv om han i mange av disse matchene ikke har spilt så mange minutter.

les også A-landslaget hyller nødlandslaget: – Norge er stolte av dere

VG-tips: Reading-Bournemouth

* Championship (nivå to).

* Det er underlig for oss hvorfor Norsk Tipping har gjort Bournemouth til oddsfavoritt i denne kampen. Det er Reading som viser best ligaform med 3-2-0 mot Bournemouths 1-1-3 på fem seneste. Det er Reading som har to poeng mer på tabellen. Det er vertene som har to dager mer hviletid fra siste kamp.

* Det er ikke noe spesielt med lagenes fraværssituasjon som tilsier at gjestene bør være relativt klare oddsfavoritter.

* Nå kom både nyervervelsen Wilshere (mb) og King (a) på scoringslisten da gjestene vant 2–1 over Crawley i tirsdagens FA-cup. Men vi antar at i hvert fall førstnevnte spares.

* Vertenes Yiadom (mb) og Meité (a) er friskmeldt. Det kan hende Norsk Tipping har fått med seg noe vi ikke har – for alle del – men vi tror kampen er noe mer åpen.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på VSport2.