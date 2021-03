TILBAKE: Zlatan Ibrahimovic sikter seg inn på å delta for Sverige i sommerens EM i fotball. Han var sist i denne gule og blå trøya i 2016 i Frankrike. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Zlatan gjør Sverige-comeback: − Den beste spilleren vi har hatt

Zlatan Ibrahimović (39) er tatt ut i Sveriges landslagstropp for første gang på nesten fem år.

Av Vegard Aulstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den svenske superstjernen, som for tiden spiller i italienske Serie A for AC Milan, ga seg med 116 landskamper og 62 mål for snart fem år siden under EM-2016 i Frankrike.

Det var under Erik Hamrén. Han har ikke spilt under nåværende landslagssjef Janne Andersson.

– Først og fremst så er det en veldig god fotballspiller, den beste vi har hatt i Sverige. Det er selvsagt veldig moro at han vil komme tilbake. Utenom det han kan bidra med på banen så har han jo en utrolig erfaring som han kan ta med seg videre til andre spillere på laget, sier Andersson til det Svenske Fotballforbundets hjemmeside.

I november begynte han å hinte om et mulig comeback.

Nå er han med i troppen som skal møte Georgia, Kosovo og Estland i de kommende VM-kvalifiseringskampene, som begynner neste uke.

Sverige skal spille EM i sommer i gruppe med Spania, Polen og Slovakia.