Normann Hansens perlescoring sikret Sandefjord-seier i Tromsø

(Tromsø - Sandefjord 1–3) Kristoffer Normann Hansen (26) nølte ikke da han fikk ballen på 45 meters hold, og skrudde vakkert inn målet som sørget for «game over» og tre poeng for nedrykksdømte Sandefjord.

Sandefjord fikk en fryktelig åpning på sesongen med 0–3 hjemme mot Mjøndalen 16. mai. Men i en i utgangspunktet vanskelig bortekamp mot Tromsø slo Hans Erik Ødegaards mannskap herlig tilbake. Og blåtrøyene var drepende effektive med tre scoringer på tre sjanser.

Selv om vinnermålet knapt kan regnes som målsjanse. Men da Tromsø-innbytterne Casper Øyvann og Felix Winther rotet det til på midtbanen, så fikk Normann Hansen ballen. Han nølte ikke da han så at TIL-keeper Jacob Karlstrøm sto langt ute, og skøt fra 45 meters hold. Ballen skrudde over keeper og i nettet.

– Jeg ser at han (Karlstrøm) står et stykke ut. Vi får et kjapt ballbrudd der, og så er jeg heldig med treffet og får den over, beskriver Normann Hansen til Discovery etter kampen.

Da var det ti minutter igjen av ordinær tid, og Sandefjord kontrollerte seieren sikkert i land mot et Tromsø-lag som var skuffende svakt.

– Det er en utrolig viktig seier for oss. Vi har hatt en litt «bobbob»-oppkjøring, og tapte mot Mjøndalen sist. Det er viktig for selvtillit og alt. Dersom man taper de to første kampene, og vi har tøffe motstandere fremover, så det er viktig for oss å få tre poeng og bygge på videre, la 26-åringen til.

Sandefjord har Rosenborg (hjemme og Vålerenga (borte) i sine to kommende kamper.

Tromsø kunne tatt en tidlig ledelse da Tomas Totland fikk ballen i god posisjon inne i feltet, men Jacob Storevik vartet opp med en fin redning.

Det var istedenfor bortelaget som tok ledelsen da midstopper Sander Moen Foss sto umarkert inne foran målet etter en corner, og enkelt kunne sette inn 0–1.

Hjemmeleaget slet med å skape noe særlig annet enn et par Ebiye Moses-avslutninger som ble avblåst for offside.

Sandefjord doblet ledelsen etter en ny corner som Tromsø-forsvaret ikke fikk klarert. Amer Ordagic la ned til Vidar Jonsson, som behersket plasserte ballen i nettet.

