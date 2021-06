Kommentar

Nå må Solbakken finne ut av stjernene

Av Knut Espen Svegaarden

STJERNER: Martin Ødegaard (til venstre) og Erling Braut Haaland er landslagets to største stjerner. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Med Morten Thorsbys inntreden, og forhåpentligvis Sander Berge tilbake for fullt i september, har Norge løst midtbaneproblemet. Nå gjelder det for Ståle Solbakken å finne ut hvordan og hvor han får det beste ut av Martin Ødegaard.

Midt oppe i håndteringen av karantene-regler, smittevern, sinte klubbtrenere hjemme i Norge og en superspiss som ble avbildet på en pub, skal Ståle Solbakken også prøve og gjøre det han egentlig ble ansatt for i desember 2020: Lage et norsk fotball-lag som kan komme seg til et sluttspill.

Det første halvåret som norsk landslagssjef har ikke vært direkte enkelt for Solbakken. Og det er klart - alt det utenomsportslige flytter i perioder vekk fokuset hans, uansett hvor trygt han står rundt de fleste temaer og hvor godt han håndterer dem. Spørsmålene svarer han godt på, enten det er rundt Haalands tur på byen eller norske klubbtreneres klaging.

Eller det evigvarende coronatemaet. Og spørsmål rundt Qatar-deltakelsen.

Men det koster krefter.

Kanskje kostet det såpass før kvalik-kampene i mars, at Solbakken ikke hadde klart å se for seg hvor Martin Ødegaard hører hjemme på laget, hvor han gjør størst skade for motstanderen, eller hvorfor Erling Braut Haaland er best alene på topp. Som han jo er. Haaland er en god medspiller, men han tar og ønsker seg plass. Da kan faktisk en annen spiss være i veien for å få det beste ut av Braut Haaland.

Men det er forståelig at Solbakken også vil gjøre plass til Alexander Sørloth, med sin fysikk, sitt eminente hodespill og sin målteft. Men det fungerte dårlig i mars.

Det har han nå sett i analysen av kampene. Og derfor vil vi få se et litt annet norsk lag i kampene mot Luxembourg (onsdag) og Hellas (søndag) enn vi fikk i mars.

For når du har spillere i troppen din som spiller, mer eller mindre, fast i de store ligaene, da må du få brukt dem for alt de er verd.

At Martin Ødegaard er best sentralt i banen er for meg en opplagt ting, den kantrollen han ofte har hatt blir lett et alibi for trenere; du vil ha med spillerne, men setter dem på en kant. Det er det enkleste. Vi har sett mange eksempler på dette. Ofte fungerer det svært dårlig.

Spørsmålet er hvor sentralt Ødegaard skal ligge. Mot Luxembourg blir han en av de to «dype», mens Alexander Sørloth flyttes et hakk ned sånn at han og Braut Haaland ikke skal gå i veien for hverandre. Det blir interessant å se hvordan dette fungerer, mot en håndterlig motstander.

I september, mot Nederland, en langt tøffere motstander, er Sørloth suspendert. Sjansen er god for at Ødegaard da flyttes opp i rollen bak Braut Haaland, mens Thorsby og Berge tar de to dype rollene.

Mot Luxembourg gir Solbakken en startplass til Jens Petter Hauge, han som dominerte for Bodø/Glimt i 2019 og som åpnet meget godt i Milan, men som har «fadet» ut av laget og knapt spilt A-lagsfotball det siste halvåret. Solbakken vil se Hauge i kamp, se hva han har å by på i en kantrolle. For mange av spillerne på denne samlingen er det som et amerikansk uttak: Funker det ikke her, så kan sjansen din være spolert.

Bortsett fra André Hansen får de andre spillerne fra Eliteserien neppe mer enn én kamp, siden de først kom til Spania mandag kveld.

Dette er muligheten. I september er det kvalifisering.

Da er det ikke rom for eksperimentering. Derfor er denne samlingen så viktig for Ståle Solbakken, skal han prøve noen varianter så er dette tiden.

Spesielt for å finne ut hvor på banen Martin Ødegaard er best for Norge.