I VEIEN: De greske forsvarsspillerne gjorde søndagskvelden sur for Erling Braut Haaland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Solbakken om Haaland: − Litt for stillestående

MÁLAGA (VG) Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland (20) har ikke vist seg fra sin beste side under Ståle Solbakken som landslagssjef foreløpig.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Haaland har spilt fem landskamper under Solbakken, men kun scoret ett mål mot Luxembourg. Det er i sterk kontrast til måten man har blitt vant med at Haaland bøtter inn for Dortmund.

– Hvor mye er det Haalands «feil» at han blir så lite involvert, og hvor mye er det lagets?

– Det er vanskelig å svare helt konkret på. Erling hadde en fantastisk trening i går. Det var rått å se på. I dag starter han med fine bevegelser, så får han ikke den maten han skal ha. Da blir han litt for stillestående, sier Solbakken etter 1–2-tapet for Hellas til VG.

I den viktige VM-kvalikkampen mot Nederland håper nok Norge-fansen på at Haaland vil vise mer.

– Det handler om det samme for han som for de andre. Vi må tilrettelegge for ham, men når vi skal spille mot de aller beste må han også kanskje gjøre noe han ikke er vant til i klubbhverdagen for at vi skal slå de store. For det er dit vi skal, sier Solbakken.

Kaptein Martin Ødegaard mener at hvis laget hever seg samlet, vil enkeltprestasjonene peke seg ut i større grad også.

– Det er ikke godt nok fra min side, heller. Vi kan ikke spille så dårlig som lag og forvente at for eksempel Haaland skal score tre-fire mål. For meg handler det om laget, og da tror jeg enkeltspillerne kommer til sin rett, sier Ødegaard.

John Arne Riise, mannen med flest landskamper, var klar på at Norge ikke får det beste ut av Haaland.

– Vi har en av verdens heteste spillere, men han rører jo ikke ballen. Han har kanskje vært borti ballen to ganger, sa Riise underveis i kampen.

Da Haaland møtte pressen før kampene mot Luxembourg og Hellas, erkjente spissprofilen at han hadde mer å gå på for Norge.

– Helt usynlig i 1. omgang, og like usynlig i 2. omgang. Sånn blir det når det norske angrepsspillet til tider er fraværende, skrev TV 2-ekspert Jesper Mathisen om Haaland.