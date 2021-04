FÅR KRITIKK: Kristoffer Barmen svarer på kritikken han fikk servert fra Bergens Tidendes profilerte kommentator Anders Pamer. Her i aksjon i 0–0-kampen mot Molde i 2019. Foto: Marit Hommedal, NTB

Brann-profil kaller kommentator «bølle»

BERGEN (VG) Ifølge lokalavisens kommentator burde Kristoffer Barmen (27) aldri fått ny fireårskontrakt med Brann.

Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer skriver at «det finnes ingen argumenter for å gi Kristoffer Barmen kontrakt ut 2025».

Han kaller avgjørelsen, som daglig leder Vibeke Johannesen har hatt siste ord på, for «bare fortvilende» og mener «det er en sjenerøsitet som er like uforståelig som den er uprofesjonell».

Barmen sier til VG at han ikke har lest Pamers kommentar, men han har likevel inntrykk av at BT-mannen ofte er ute etter ham.

– Jeg har vært Anders Pamers personlige skyteskive de siste ti årene og ser frem til å være det i minst fem år til, sier Branns midtbanespiller i solskinnet på Brann Stadion.

– Han er jo en bølle. Han er jo det. I bunn og grunn har vi samme mål, vi lever og ånder for kjærligheten til SK Brann og ønsker at vi skal lykkes mer enn noe annet. Men skal vi gjøre det, må vi hjelpe hverandre og løfte hverandre opp, ikke prøve å rive hverandre ned, sier Barmen.

Konfrontert med at Barmen kaller ham «en bølle», svarer Anders Pamer slik til VG:

– Dette er oppriktig leit å høre. Jeg skrev en kommentar hvor jeg kritiserte Branns beslutning om å forlenge en snart 28 år gammel spiller med fire år. Det skjedde etter en vinter hvor klubben har hatt sitt svare strev med å avvikle kontrakter med spillere de ikke har hatt bruk for. Barmen har ikke gjort noe galt. Jeg kan forsikre om at han ikke er min personlige skyteskive, slike har jeg virkelig ikke!

KALLES «BØLLE»: Anders Pamer, Bergens Tidende Foto: Jan M. Lillebø/BT

Ifølge VGs opplysninger innebærer Barmens nye kontrakt at han har gått med på et kraftig kutt i grunnlønn.

Daglig leder Vibeke Johannesen i Brann går langt i å bekrefte at avtalen i betydelig grad er bygget opp av prestasjonsbaserte bonuser.

– Dette er en fin avtale både for Brann og spilleren. Han ønsker å spille mange kamper for klubben; da blir det også en OK avtale for ham. Sånn skal det være i alle kontrakter vi har: Er man en viktig spiller for klubben og bidrar mye, så er man også belønnet deretter, sier Johannesen til VG.

– Går han ned i grunnlønn?

– Jeg har ikke lyst til å diskutere detaljer. Det tror jeg du forstår. Du spør, jeg svarer, så får innholdet i avtalen være mellom klubben og Barmen.