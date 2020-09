KRITISERER BARCA - IGJEN: Lionel Messi er ikke fornøyd med tingenes tilstand i Barcelona. Foto: Manu Fernandez / AP

Messi med nytt Barcelona-stikk: – Ingenting overrasker meg lenger

Om du trodde det var slutt på Barcelona-bråket, trodde du feil. Lionel Messi er nemlig alt annet enn fornøyd med klubbens salg av Luis Suarez.

– Det blir vanskelig å ikke dele hver eneste dag med deg. Du fortjente å dra som det du er: En av de viktigste spillerne i klubbens historie. Ikke at de skulle sparke deg ut som de har gjort. Sannheten er at ingenting overrasker meg lenger.

Det skriver Lionel Messi på sin Instagram-konto fredag.

Han sikter til Luis Suarez’ overgang til Atlético Madrid, og kritikken mot Barcelona kommer bare noen uker etter dramaet der Messi annonserte at han ville forlate klubben, men etter hvert snudde og bestemte seg for å bli.

Det gjorde han ettersom han ikke ønsket å gå rettens vei mot klubben han elsker.

Han har i flere sesonger vært en del av fotballverdenens giftigste angrepsrekker sammen med bestevennen Luis Suarez, som ikke skal ha ønsket å forlate den katalanske storklubben. Han kjempet for å holde tilbake tårene da han tok farvel med Barcelona:

Suarez kom til Barcelona fra Liverpool for seks år siden, og har blitt klubbens tredje mestscorende spiller gjennom tidene. Han skal ha fått beskjed av klubben om at hans tjenester ikke lenger var ønsket, og endte opp med å gå til La Liga-rival Atlético Madrid for det som skal være 66 millioner kroner.

198 scoringer har det blitt. Bare Cesar Rodriguez (232 mål) og Lionel Messi (634) har scoret flere.

– Når klubben ikke ønsker deg mer må du bare akseptere det. Men det tar tid. Det er vanskelig, sa 33-åringen under pressekonferansen.

– Dette er veldig vanskelig for meg. Jeg var ikke forberedt på dette.

Det var da Ronald Koeman ble hentet inn som manager at Suarez fikk beskjeden om at han ikke lenger var ønsket på Camp Nou.

Barcelona spiller sin første kamp for sesongen søndag. Da møter de Villarreal - og stemningen før sesongpremieren er alt annet enn god.

Publisert: 25.09.20 kl. 11:33 Oppdatert: 25.09.20 kl. 11:45