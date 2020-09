10 kamper uten tap for LSK nå

(Strømmen-Lillestrøm 1–4) Etter en nesten sjokkerende svak start på sesongen, har det blitt fasong over Lillestrøms sesong. Rekken uten tap ble utvidet til 10 kamper, etter møtet med nabo Strømmen fredag kveld.

Direkte opprykk virker nå realistisk, spesielt hvis Geir Bakke klarer å få til den samme stabiliteten i det defensive spillet også i fortsettelsen.

Sånn så det ikke ut etter sju serierunder, da LSK hadde åtte poeng og var bare fire poeng fra nedrykksstreken.

Så snudde det, og foreløpig er rekken på 10 kamper (sju seirer, tre uavgjorte) uten tap. Og LSK er nå fire poeng fra direkte opprykk.

På de sju siste kampene (630 minutters spill) er det kun blitt to baklengsmål for LSK, mot Ranheim på Åråsen - og i det 90. minutt mot Strømmen fredag kveld. 3–0, 1–0, 0–0, 3–1, 1–0, 2–0 og 4–1er det blitt siden 17. august.

Det irriterte Geir Bakke at LSK slapp inn et mål, etter corner, i kampens siste minutt. Men størrelsen på seieren var treneren selvsagt fornøyd med.

En rekke endringer i LSK-troppen har tydeligvis vært til det bedre, og mot Strømmen viste den sist ankomne seg: Tobias Svendsen (21) fikk sin debut, etter overgangen fra HamKam, og brukte snaut 10 minutter på å sikre poengene mot Strømmen, med sin 3–0-scoring.

Comebacket til Marius Amundsen, og Espen Garnaas fra Ullensaker/Kisa, i midtforsvaret til LSK har vært svært viktig. Finske Kaari Karinen har vært meget god på midtbanen, og fortsatt mangler Bjørn Bergmann Sigurdarsson.

Det tok tid før LSK fikk kontroll på Strømmen stadion. Det måtte et rødt kort og et straffespark til, fem minutter før pause, for å få den forløsende scoringen. En hands på Strømmens Morten Renaa Olsen ble dømt til utvisning, og straffe til LSK, som Fredrik Krogstad sikkert satte i mål.

Og da Espen Garnaas headet inn 2–0 til LSK tidlig i 2. omgang, var det etter hvert mest spørsmål om hvor stor seieren skulle bli.

Tobias Svendsen og Thomas Lehne Olsen sørget for at seieren ble på tre mål, LSKs største seier denne sesongen, ved siden av 3–0 mot Kongsvinger.

Rekken uten tap Lillestrøms rekke på 10 kamper uten tap: 2–1 mot KFUM Oslo 2–2 mot Ullensaker/Kisa 2–2 mot Raufoss 3–0 mot Kongsvinger 1–0 mot Strømmen 0–0 mot Øygarden 3–1 mot Ranheim 1–0 mot Tromsø 2–0 mot Kongsvinger 4–1 mot Strømmen Vis mer

Publisert: 25.09.20 kl. 18:53