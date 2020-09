SJEKKER TROPPEN: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen følger med spillerne sine på fredagens trening på Aspmyra. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dette er Bodø/Glimt alene om i Eliteserien: – Bevisst strategi

BODØ (VG) Rosenborg har hentet hjem Per Cijan Skjelbred (33), Sarpsborg signerer den tidligere Malmö-stjernen Guillermo Molins (snart 32) og straks venter Zlatan Ibrahimovic på nesten 40. Mens Bodø/Glimt kun har én spiller over 30 år.

Nå nettopp

Der er klubben like ensomme i Eliteserien som de er på toppen av tabellen. Strømsgodset er nede i to, mens halve ligaen har fem eller flere på 30 pluss.

I garderoben på Aspmyra er 1990-modellen Ole Amund Sveen som har rundet tre tiår.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er bevisst strategi. Det handler om hva Bodø/Glimt er. Vi er ikke blant de største klubbene, og vi må finne de spillerne der vi kan ta ut potensialet. Da er det mye enklere å finne dem i en gunstig alder, sier trener Kjetil Knutsen til VG.

De heftigste «30-årslagene» i Eliteserien er Vålerenga, Sarpsborg og Mjøndalen – alle med syv spillere i det segmentet. Det er nettopp alderssammensetningen i troppen som gjør at Kjetil Knutsen ikke bryr seg om belastningen laget hans står midt oppi.

Grafikk: www.sofascore.com

– Beste måten

Denne søndagen er det Brann i Bergen, torsdag venter Milan på San Siro i Europa League-kvalifiseringen og søndag igjen kommer Vålerenga til Aspmyra.

– Det brukes for mye tid, synes jeg, på å snakke om alle begrensningene i et slikt kampprogram. Den beste måten på å videreutvikle seg for våre spillere, er å spille masse kamper på høyest mulig nivå. Det er akkurat det Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Jens Petter Hauge trenger nå, mener Bodø/Glimt-treneren.

Ifølge Knutsens beregninger gikk laget fra å være det yngste i Eliteserien i fjor til å være blant de yngste i år. Brede Moe er lagets nest eldste, han fyller 29 i desember – og rulleres ofte på stopperplass.

Glimt har heller ingen lokal «gallionsfigur» av typen Christian Grindheim, Frode Kippe eller Per Ciljan Skjelbred, og det ble rabalder nok for Knutsen da vingen Trond Olsen med nesten 300 Glimt-kamper ble «kassert» som 34-åring i 2018. Men det var ikke tilfeldig.

– Det skal enormt mye til for at vi henter spillere i alderssegmentet over 30. For det første: Skal du inn på vårt lag, skal du være ganske god. Og for det andre: Veldig ofte er de spillerne på vei ned, mener Knutsen

– Det kan være unntak for det, men det skal mye til. Det har også litt med posisjon å gjøre. En keeper vil være lettere, vurderer Glimt-sjefen, som riktignok påpeker at han skjønner meget godt hvorfor Rosenborg har hentet hjem 33-årige Ciljan med Bundesliga-referanser: fordi han er den «den rette typen som alltid vil bli bedre».

les også Eggens råd før Milan-kampen: – Må være Bodø/Glimt til de grader

Men det er ingen gamle nordlandsproffer som er aktuelle for en retur akkurat nå, og Glimt henter spillere som passer inn i treningsfilosofien som igjen har gjort dem til landets suverent beste fotballag.

– Det er sånn vi må bygge. Skal du hente en etablert spiller, som er aktuell for Molde, Vålerenga, Brann eller Rosenborg, er vi sjanseløse. Dessuten snakker vi mye mer nå om det vi skal bygge her, kontra dem vi skal selge. Det har endret seg litt på veien.

Etterspurt foredragsholder

Som det meste annet i perioden fra Knutsen overtok og frem til i dag. Eksempelvis den voldsomme etterspørselen av foredrag fra mennesker som vil høre suksesshistorien Bodø/Glimt fortalt fra en scene.

– Det er riktig. Det var ikke så mange forespørsler i 2019, men det har vært mange i år. Vi må være ekstra forsiktig i kampprogrammet og verden vi lever i nå, og for meg tar det fokus. Jeg er i en spesiell familiesituasjon også. Så jeg må være helt rå på å bruke tiden min riktig, sier bergenseren med familien i hjembyen.

I PERFEKT GLIMT-ALDER: 25 år gamle Philip Zinckernagel slår seg løs på treningen dagen etter kampen mot FK Žalgiris. Til høyre Victor Boniface (19). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Derfor sier han nei til de aller fleste som spør.

– For meg er det desidert viktigst å bruke tiden på spillergruppen og enkeltspillere. Det er en haug med møter og utvalg her og utvalg der. Det er veldig ofte bortkastet tid, mener Knutsen.

Den kommende uken vil gå i ett. Bodø/Glimt-treneren varierer sjelden i laguttakene med unntak av et par plasser, men påpeker at de er flinke til å spare spillerne ved å ta dem av underveis. Og det pleier å være uproblematisk når man gjerne leder med fem og seks mål...

Den islandske landslagsbacken Alfons Sampsted (22) er den eneste som har spilt hvert eneste serieminutt denne sesongen. Midtbaneduoen Ulrik Saltnes og Patrick Berg følger rett bak. Knutsen tenker null på det som skal skje i Milano fire dager senere når han velger sine 11 til seriekampen på Brann stadion søndag.

les også Knutsens dristige San Siro-plan: – Det blir på Bodø/Glimt-vis

– Ingenting! Jeg tar ut det laget som jeg mener har størst sannsynlig gjennomfører en god prestasjon. Det er fire dager til neste kamp, og å hente seg inn på fire dager for ung, frisk ungdom som er godt trent, det ser jeg på som greit, tror Kjetil Knutsen.

Han kjører spillerne også ut på en økt i Bergen på kampdag. Det er helt vanlig i Glimt. Men i Milano, dit de reiser allerede tirsdag, får de ikke lov på grunn av UEFAs coronatiltak.

– Vi må ha en aktivisering. Det å bryte opp dagen, få kroppen i gang. Å gå tur, har jeg ikke troen på. Det er noe med bare å gå vente på ting. Det er energitappende, fremhever Bodø/Glimts trener.

Faktisk er han mye mer usikker på de mentale utfordringene spillerne står overfor i tett kampprogram, seriegulljakt og Europa-spill med storkamp på San Siro. Derfor blir lagets mentale trener Bjørn Mannsverk med på charterflyet til Milano.

– Han har vært veldig tett på i år. Han er ikke inne på hele gruppen, men en del spillere. Så det er et bevisst valg. Han skal på jobb, sier Knutsen om den opprinnelige jagerflypiloten.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 20.09.20 kl. 13:25

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 4 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 5 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også