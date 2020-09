EM-PROFILER: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. Foto: Paul McErlane

Serbia-kampen går som planlagt på Ullevaal – regjeringen gir unntak

Norges skjebnekamp mot Serbia kan spilles som planlagt den 8. oktober etter at regjeringen har gitt unntak fra karanteneplikten.

Unntaket gjelder alle landskamper i fotball for kvinner og menn samt klubbkamper i internasjonale turneringer. Det betyr at også herrelandslagets kamper mot Romania (11. oktober) og Nord-Irland (14. oktober) kan gå som planlagt på Ullevaal Stadion. Det samme gjelder kvinnelandslagets hjemmekamper mot Wales (22. september) og Hviterussland (21. oktober).

Rosenborg kan også ta imot Alanyaspor til Europa League-kvalifisering på Lerkendal Stadion 24. september.

Det kom frem da helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja hadde pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Helsedirektoratet har ikke anbefalt dette unntaket. De mener at av hensyn til likebehandling, bør man ikke gi denne typen unntak, men regjeringen har valgt å legge vekt på at dette er det mulig å gjennomføre på en smittevernfaglig forsvarlig måte for dette begrensede antallet kamper som det er snakk om, sier Høie.

Han svarer slik på spørsmål om han forventer kritikk mot avgjørelsen om å tilrettelegge for internasjonal toppfotball:

– Det er veldig få som har muligheten til å gjennomføre så strenge regler som UEFA-protokollen legger opp til, så jeg opplever ikke at det kommer til å være et stort problem at veldig mange andre ville hatt muligheten til å gjøre det samme. Det vil være noen andre internasjonale idrettsarrangementer i Norge som er planlagt til høsten, der det kanskje kan være mulig å gjennomføre tilsvarende opplegg. De har vi ikke avvist, men jobber videre med. Fotballen var det tidsmessig avgjørende å få et svar på nå.

Hvis Norge skulle vinne kampen mot Serbia, venter en avgjørende match mot enten Skottland eller Israel om en plass i neste sommers planlagte fotball-EM. Også i det oppgjøret vil Erling Braut Haaland (20) og lagkameratene være sikret hjemmebanefordel.

Norges Fotballforbund har bedt om unntak for kamper for både herre- og kvinnelandslaget i perioden fremover. Det samme gjelder for de norske klubblagene som skal ut i Europa, samt ungdomslandslag.

Tidligere torsdag ble det kjent at Norges Idrettsforbund ber om karantenefritak for store internasjonale idrettskonkurranser i Norge.

Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund hadde torsdag et møte med kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie for å diskutere karantenebestemmelsene og mulige unntak for noen utvalgte mesterskap og større internasjonale idrettskonkurranser i Norge i 2020.

