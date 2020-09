LEGGER OPP: Isabell Herlovsen legger fotballskoene på hylla. Her fra 8-delsfinalen mellom Norge og Australia i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Isabell Herlovsen legger opp

Isabell Herlovsen (32) legger opp som fotballspiller på toppnivå. Det melder hun selv på Instagram.

Oppdatert nå nettopp

– En epoke er over og nå starter et nytt kapittel i livet. Hva det blir er ennå usikkert, men jeg ser positivt på det som kommer og tar alt som en utfordring, skriver hun i innlegget på Instagram.

32-åringen er mestscorende på det norske landslaget gjennom tidene med 67 mål på 133 kamper.

Hun skriver at det er med klump i magen, et hjerte som dunker fortere enn normalt og en tåre i øyekroken hun meddeler nyheten.

les også Knutsen om Zlatan: – Han har tjuvtriks

– I 17 år har fotball vært det viktigste i livet mitt. Sammen med familien min som alltid har vært der for meg, skriver hun, og beskriver en karriere med oppturer, nedturer, gråt, skuffelse og glede.

– Det aller største var følelsen av å ta på seg landslagsdrakten gang på gang, mener hun.

I fjor endte hun – etter mye om og men – på lån i Kolbotn etter at hun røk uklar og havnet i en bitter konflikt med den tidligere Vålerenga-treneren Monica Knudsen.

I midten av januar var hun tilbake på Vålerenga-trening og hadde lagt bråket bak seg. Herlovsen ble senere sykmeldt og har ikke spilt fotball denne sesongen.

– De to siste årene har jeg fått et helt annet perspektiv på livet. Etter at Henrik kom til verden har ikke fotball lenger vært det viktigste, melder hun på Instagram.

– Jeg har kjent veldig på motivasjonen, spesielt det siste året.Jeg har ikke hatt den samme gløden og gnisten over det å skulle bruke så mange utallige timer på reising, kjøring, trening, skriver 32-åringen, som har bøttet inn mesteparten av klubbmålene sine for LSK Kvinner.

Hun har også spilt for Kolbotn, Lyon, Jiangsu Suning og Vålerenga.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 23.09.20 kl. 16:55 Oppdatert: 23.09.20 kl. 17:12

Mer om Toppserien Isabell Herlovsen