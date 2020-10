IKKE LENGER FOLKETOMT: Norge - Serbia den 8. oktober vil bli spilt for 200 tilskuere. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

NFF bekrefter: 200 tilskuere på EM-playoffen mellom Norge og Serbia

For to dager siden ble det meldt at alle høstens landskamper skulle gå for tomme tribuner. Nå er det endret: Skjebnekampen Norge - Serbia vil ha 200 tilskuere på tribunen.

Torsdag kveld kom det europeiske fotballforbundet (UEFA) med en uttalelse om at de godkjenner tilskuere i opp mot 30 prosent av stadionkapasitet på deres kamper, som inkluderer Nations League.

– Vi fikk melding om dette nå, og da er det lokale regler som gjelder. Det betyr 200 nå, og 600 fra 12. oktober, sier konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn.

Tidligere har forbundet hatt totalforbud mot tilskuere på sine kamper, men allerede neste uke vil oppmykningen tre i kraft. Det betyr at EM-playoffen mot Serbia kommer på rett side av regelendringen fra UEFA.

Dette er imidlertid avhengig av de lokale reglene, som i Norge stadig begrenser tilskuertallet til 200.

Tirsdag meldte NFF at de begynte refusjoner av billettene, ettersom de måtte spilles for tomme tribuner.

– Vil det bety at EM-playoffen mot Serbia 8. oktober vil ha tilskuere?

– Ja. Serbia-kampen går med 200 tilskuere, sier han.

– Hvordan vil disse billettene bli fordelt?

– Det har vi ikke sett på ennå.

– Er det aktuelt å søke myndighetene om spesiell dispensasjon for spesielt Norge - Serbia, som er en så viktig kamp?

– Vi har ikke vurdert dette ennå. Men det er veldig hyggelig at UEFA åpner for at tilskuerne kan komme tilbake, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Om Norge skulle slå Serbia, vil vinneren av Israel og Skottland komme på besøk til Ullevaal stadion. Denne kampen spilles etter det er tillatt med 600 tilskuere på idrettsarrangementer i Norge.

Leder for Norges supporterklubb Oljeberget, Lars Olav Karlsen, hadde nettopp fått beskjeden da VG tok kontakt. Han håper NFF er smarte når de velger hvordan de skal løse fordelingen av billettene.

– Jeg mener at det er viktig å ha is i magen nå. En rettferdig løsning hadde vært loddtrekning, men handler ikke om rettferdighet. Dette handler om å få landslaget til EM. Det nytter ikke med 200 mennesker som sitter stille på ræva. Vi trenger 200 som er håndplukket for å lage et sabla liv, melder Karlsen.

Publisert: 01.10.20 kl. 19:43 Oppdatert: 01.10.20 kl. 20:02

