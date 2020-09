FORLØSENDE: Mohamed Elyounoussi scoret før det var gått to minutter i sin første landskamp på halvannet år. Foto: PAUL FAITH / AFP

Moi avslører Old Trafford-drama: – Da var bunnen nådd

Da Mohamed Elyounoussi (26) scoret to minutter ut i sin første landskamp på halvannet år, sendte han en hilsen hjem til datteren – som reddet ham da han hadde det som tøffest.

For mindre enn 20 minutter siden

Norge-vingen tok med seg en strøken Stefan Johansen-pasning med brystet, styrte den forbi keeperen med høyrefoten og feiret foran kamera med å tegne en «A» med fingrene til ære for sin 19 måneder gamle datter Amina.

Målet ga landslaget en drømmestart i det som skulle bli en overlegen 5–1-seier, men betød også slutten på et mareritt for Elyounoussi. De siste to årene har vært preget av stadige skadeproblemer. Han hadde ikke spilt for landslaget siden mars i fjor. Måneden før kom hans første datter til verden.

– Scoringen og feiringen min er et symbol på at jeg har kommet meg fra det. Å få en datter er den største opplevelsen i livet mitt, den største gaven jeg har fått. Jeg tror på Gud, skjebnen og at det er en plan for alt, og hun kom på et tidspunkt hvor jeg trengte det som mest, sier «Moi» til VG på telefon fra Glasgow, der han tirsdag formiddag var på vei til Celtics treningsfelt for å gjennomføre en coronatest etter landslagssamlingen.

Datteren var bare tre uker gammel da Elyounoussi reiste nordover i England med Southampton-troppen for å spille bortekamp mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United den 2. mars 2019. Kantspilleren fra Sarpsborg skulle ikke starte, men var blant spillerne som deltok aktivt i spillet under oppvarmingen.

Hans første drøye halvår i Premier League hadde vært preget av mange skader, noe «Moi» aldri før hadde opplevd i karrieren. Nå åpenbarte det seg en mulighet: Old Trafford, fulle tribuner og sjansen til å gjøre et innhopp som kunne snu opp ned på alt.

I andre omgang ble han sendt i oppvarming, men det var noe som skurret. Under en øvelse før kampstart hadde han fått seg et spark i benet, og smerten ga ikke slipp. Han ble nødt til å kaste inn håndkleet.

les også Babylykke for Moi: – Den største gaven man kan få

– Da var jeg langt nede. Jeg hadde kommet tilbake i form, men så fikk jeg en ny smell under oppvarmingen. Det har jeg aldri sagt til noen, og jeg vet ikke om mine nærmeste vet det, men da var bunnen nådd. Da var jeg drittlei skader. Ting gikk imot meg hele tiden. Hvor mye verre kan det bli? Det er så teit i seg selv å skade seg under oppvarming. Jeg kjenner det er litt tøft å tenke tilbake på det. Det var den største nedturen for meg, sier Elyounoussi, som med god hjelp av familien – inkludert en nyfødt datter – klarte å finne styrken til ikke å gi opp:

– Heldigvis har jeg hatt folk rundt meg som har stilt opp og holdt meg gående. Det skulle ikke stoppe meg. Uansett hvor mange slag i trynet jeg fikk, skulle jeg ikke gi meg. Jeg ville ikke ende opp med at «det kunne ha vært, men skader ødela» eller sånne ting. Jeg ville ikke skylde på noe som helst. Det skulle ikke ødelegge veien videre, og det skal det fortsatt ikke.

TØFF TID: Mohamed Elyounoussi i aksjon for Southampton mot Derby County i januar 2019. Foto: GLYN KIRK / AFP

Det ble bare én Premier League-kamp til for Southampton før utlånet til Celtic i august i fjor. I sin første skotske sesong leverte den tidligere Molde-spilleren varene da han var frisk, men det ble igjen mange kamper ute med skader.

Over sommeren ser han ut til å ha bygget seg opp igjen; så langt har «Moi» spilt samtlige kamper for klubblaget, kronet med mandagens comeback-scoring i en 25. landskamp som lot vente på seg. Den forrige kom mot Sverige i mars i fjor.

– De siste to årene har vært tunge. Siden jeg startet med fotball, hadde jeg hverken vært skadet eller møtt noe særlig motgang. Alt gikk på skinner frem til for to år siden. Og når det først kom, så skjedde det gang etter gang. Hver gang jeg kom i form igjen, skadet jeg meg og var ute enda lenger igjen. Det var veldig tungt. Tøft mentalt. Men man må takle det. Det har vært en tøff vei tilbake, mange landskamper jeg har sett fra sofaen eller sidelinjen, så dette har jeg ventet veldig lenge på, sier «Moi».

HYLLER DATTEREN: Mohamed Elyounoussis «A»-feiring er en gest til datteren Amina. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

Publisert: 09.09.20 kl. 09:43

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Burnley 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Chelsea 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League