BETENKT: Kåre Ingebrigtsen ble sittende tankefull på Brann-benken etter tapet for Haugesund. Foto: Marit Hommedal

Presset Ingebrigtsen: − Det handler om å berge plassen

BERGEN (VG) (Brann – Haugesund 1–2) Brann evner ikke å vinne fotballkamper. Det er 116 dager siden siste hjemmeseier. Og trener Kåre Ingebrigtsen (54) understreker at nå handler det om å redde plassen i Eliteserien.

Nå nettopp

– Nå skal vi berge plassen, så skal det strammes opp, med fysisk trening og samhandling for et sterkt 2021, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han liker åpenbart ikke situasjonen der han møter pressen etter tapet for Haugesund lørdag kveld. Det er nesten tre måneder siden sist han ledet laget til en ligaseier (2–0 borte mot Stabæk).

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Vi snakker 24. august. Det er fryktelig lenge siden. Under Ingebrigtsen (kom i august for Lars Arne Nilsen) er det blitt bare en seier, fire uavgjort og seks tap. Statistikken plager ham. Det har han gir han klart uttrykk for.

les også Brann uten hjemmeseier på 116 dager etter enorm keepertabbe

Men enda verre er det at Brann ikke har vunnet hjemme på Stadion siden 12. juli (3–1 over Sandefjord. Da var det sommer. Nå nærmer det seg advent. Og Brann ser ut som de tror nissen kommer med ny eliteseriekontrakt i julegave.

Når VG spør hva Ingebrigtsen tenkte da keeper Ali Ahamada presterte årets selvmål – og Haugesund tok ledelsen – rister han oppgitt på hodet, og sier:

– Jeg tenkte at skal det aldri ta slutt med marginer i vår disfavør. Men vi kan ikke skylde på andre enn oss selv når vi roter bort seieren på den måte.

Han påpeker, helt korrekt, at Brann var totalt dominerende inntil Ahamada tabbet seg ut.

– Vi er underlig fotballag, og vi er nødt til å stramme oss opp. De baklengsmålene må vi slutte med. Vi gjorde det samme i Sandefjord i forrige seriekamp, sier Kåre Ingebrigtsen.

Håkon Opdal – som har stått i det sist – ble vraket til fordel for Ahamada. Keeperbyttet angrer Ingebrigtsen på medgir han.

– Når han gjør en sånn feil, så er det klart at du tenker sånn. Men på trening har Ali vært god. Vi har to jevne keepere. Vi har ikke en som er klart bedre enn den andre, sier Ingebrigtsen.

Når VG bringer «fire måneder uten hjemmeseier» på banen, og spør om «det er noe han kan leve med», svarer Ingebrigtsen: – Vi kan ikke leve med det som klubb at vi ikke vinner fotballkamper, og vi må vinne kamper i høst, så dette er tøft for oss alle. Situasjonen er at vi må jobbe oss ut av det.

Etter at Ingebrigtsen fikk sparken i Rosenborg, mistet han jobben både i Belgia (Oostende) og Kypros (APOEL). Han frykter ikke at det samme skal skje nå i Bergen.

– Jeg tenker ikke på at jeg skal få sparken i Brann. Det jeg tenker på er at jeg, sammen med denne spillergruppen og trenerteamet, skal gjøre jobben her. Jeg tror ikke det er noen som kan komme inn å gjøre det noe bedre., sier Ingebrigtsen.

Han er ingen racer på sosiale medier. Men han fant ut at tiden var inne til å skrive noen betraktninger på Facebook om kollega Ole Gunnar Solskjærs situasjonen i Manchester United. Innlegget er blitt gjengitt i VG med tillatelse fra Ingebrigtsen.

les også Rykker ut med Solskjær-støtte: – En enorm inspirasjon

– Det er sjelden jeg skriver noe, men jeg har beundret Ole Gunnar i lang tid, og jeg føler at når det skrives noe så er det nesten alltid negativt. Jeg synes han gjør en strålende innsats. Og det hadde ingenting å gjøre med min egen situasjon at jeg skrev det jeg skrev, sier Kåre Ingebrigtsen.

Publisert: 08.11.20 kl. 08:49

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 23 20 2 1 76 – 27 49 62 2 Molde 23 15 1 7 57 – 28 29 46 3 Rosenborg 23 13 6 4 43 – 22 21 45 4 Odd 23 13 3 7 44 – 33 11 42 5 Vålerenga 23 12 6 5 39 – 28 11 42 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk