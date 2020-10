KLEDD I SORT: Kåre Ingebrigtsen klapper og oppmuntrer spillerne sine. Til høyre står Eirik Horneland. Hans nye assistent. Foto: Marit Hommedal

Brann uten seier på to måneder: − Jeg kjenner det er tøft

BERGEN (VG) (Brann – Stabæk 1–1) Krisen fortsetter for Brann. Syv kamper på rad uten seier kjennes veldig tøft innrømmer trener Kåre Ingebrigtsen (54).

– Det er tøft. Jeg kjenner det. Det har vært en tøffe periode når du ikke vinner fotballkamper, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

61 dager. Eller to måneder på dagen om man vil. Det var da Brann sist vant i Eliteserien. Mot Stabæk på Nadderud (2–0). I fotballbyen Bergen er det å betrakte som katastrofe. Ingebrigtsen skulle heve laget – og annonserte selv ambisjoner om seriegull på kort sikt – da han ble presentert i august.

Han medgir at han ikke angrer på at han flagget hårete mål da han fikk jobben etter forgjengeren Lars Arne Nilsen. Og sier: - Jeg var litt klar over hva jeg gikk til. Det er et lag som bare har vunnet 16 fotballkamper på to år. Og da kan jeg ikke si at jeg ikke vil være overrasket over at det vil ta tid. Men jeg hadde ærlig talt et håp om at vi skulle være kommet lenger enn det vi fikk vist mot Stabæk.

Nå lukter det nedrykk av Brann. En seier er det blitt på ni kamper. Tre har endte uavgjort. Og fem har gitt tap. Det er seks poeng. Ned til Start på kvalifiseringsplass (tapte for Sandefjord lørdag med 0–1) er det fem poeng.

– Jeg ser på tabellen. De trenerne som sier at det ikke gjør det lyver. Men jeg tenker ikke annet enn at vi får begynne å vinne fotballkamper, og det er ikke så langt opp til de som ligger rett foran oss på tabellen, sier Ingebrigtsen.

Det er en særdeles skuffet Brann-trener etter kampen. Han forteller at de har mye å jobbe med.

– Vi er for forsikitige og for redde til å spille oss gjennom. Vi kommer ikke med nok folk når vi spiller fremover, sier Ingebrigtsen.

Branns kamper under Kåre Ingebrigtsen Mjøndalen (h) 0–1

Stabæk (b) 2–1

Strømsgodset (h) 1–1

Vålerenga (b) 1–5

Bodø/Glimt (h) 1–3

Kristiansund (b) 1–1

Molde (h) 1–2

Mjøndalen (b) 0–2

Stabæk (h) 1–1 Vis mer

Det så lovende ut for Brann i den heftige blåsten på Stadion lørdag kveld. De hadde grepet. Og den aller største sjansen i 1. omgang. Fredrik Haugen banket til fra distanse, traff tverrliggeren, og tente håpet for de røde.

– Må innse at vi kriger

Målscorer Barmen smilte lite etter ett poeng, i likhet med treneren bruker han ordet Hawaii-fotball.

– Vi har slitt litt med å få ballen i nettet. Stabæk får litt initiativ før vi setter inn en sluttspurt. Men vi må innse at vi kriger, vi trenger hvert poeng, sier Kristoffer Barmen til TV Norge.

Kåre Ingebrigtsen og hans nyansatte assistent, Eirik Horneland, som i likhet med Ingebrigtsen har fått fyken i Rosenborg som hovedtrener – vitset og lo på benken – og hadde nok følingen med en etterlengtet triumf.

Men tvilen skyllet åpenbart inn over den kjente trenerduoen – og de elleve utvalgte Brann-spillerne – da Stabæk tok ledelsen etter 51 spilte minutter. Emil Bohinen slo en genial pasning, som han ofte gjør, og da Jon-Helge Tveita hjalp til med en klønete touch var veien åpen for Oliver Edvardsen som scoret enkelt på Håkon Opdal.

Fire minutter etterpå kom sjansen som kunne doblet ledelsen for Stabæk. Men Marcus Antonsson blåste ballen over mål.

Så svarte Brann etter en lengre periode med press. Gilli Rolantsson svingte inn et hjørnespark som Petter Strand fikk tåen på og flikket videre. Kristoffer Barmen satte utligningsmålet med hodet.

– Det blir litt middels stemning når det har gått så lenge siden vi har vunnet. Men jeg er overbevist om at akkurat denne kampen hadde vi vunnet med fulle tribuner. Vi savner fansen voldsomt nå under coranakrisen. De er vår tolvte mann, sier Kristoffer Barmen.

Det er lenge siden sist Stabæk vant i Bergen. Brann hadde fire ligaseiere på rad. Den statistikken – uten tap – er fem år gammel nå. Men det er liksom trepoengere Brann trenger nå.

– Litt naive

Bæringene som har vist seg sterke hjemme på Nadderud har vært puslete på fremmed gress i høst. Trener Jan Jönssons mannskap hadde null poeng på de to siste – og 0–6 i målforskjell – men kunne lett ha vunnet.

– Vi er bra på en rar måte. Noen ganger er vi litt naive. Men vi er vel det laget som lager flest sjanser. Og denne kampen kunne endt med tre poeng, men vi får ta med oss det ene, sier Jan Jönsson til TV Norge.

Opdal reddet en kjempesjanse på slutten av kampen. Mens Brann «så ballen i mål» da Bamba var centimeter unna sekunder før slutt.

