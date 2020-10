STERK START: Wilfried Zaha har startet sesongen veldig bra. Her er han i aksjon mot Brighton. Foto: ADRIAN DENNIS / POOL

Nå innfrir Fergusons siste kjøp: − Få som er bedre

Wilfried Zaha (27) er en av Premier Leagues morsomste spillere å se i aksjon når han lykkes. Det gjør han slett ikke alltid. Men starten på 2020/21-sesongen har vært som en drøm.

Oppdatert nå nettopp

Sjekk våre oddstips!

Han er nå oppe i fem mål og en målgivende pasning på seks ligakamper.

Det er en solid fremgang med tanke på at han i hele 2019/20 hadde fire mål på 38 kamper.

Zaha var Sir Alex Fergusons siste kjøp før han ga seg som Manchester United-sjef. Der ble Zaha aldri noen suksess.

les også Solskjær ut mot Premier League-konkurrenter: – Kan ikke tro det

Fredag er det Eurojackpot: 229 mill. Her kan du spille før kl. 19.00!

Det endte med utlån, først tilbake til Crystal Palace, så til Cardiff, og deretter Crystal Palace igjen. I løpet av sine to sesonger i Manchester Uniteds eie, spilte han bare to kamper for dem. Det endte med at Crystal Palace kjøpte ham tilbake i 2015.

Kantspilleren kan skape kaos i ethvert forsvar - når han får det til å gli. Derfor er det hvert eneste overgangsvindu masse rykter om mulig salg til storklubber, både i England og ellers i Europa.

Ryktene går forresten utenom overgangsvinduene også, og denne uken har det vært snakk om at Zaha kan være på vei til Liverpool.

Lørdag er Lotto-dag! Her kan du teste vinnerlykken!

les også Leeds snublet – tapte etter sur baklengs

Wilfried Zaha er født i Abidjan i Elfenbenskysten, men kom til England allerede som fireåring. Det gikk snart gjetord om guttungens bevegelser på fotballbanen, og som 12-åring ble han en del av Crystal Palaces akademi.

Crystal Palace-sjef Roy Hodgson snakket mye om Zaha på sin pressekonferanse torsdag:

– Jeg tror Wilf fortsatt har ambisjoner, og det synes jeg han bør ha - for han er en så god spiller. Når han er i den formen som han er i øyeblikket, så er det få spillere i Premier League som er bedre enn ham.

– Han har mye fotball i seg og er fortsatt i en alder der han kanskje ikke har gitt opp å spille Champions League.

Hodgson gleder seg i mellomtiden med at Zaha fortsatt spiller for Crystal Palace.

– Forhåpentligvis kan vi fortsette å trekke fordeler av ham - helt til noen kommer og tar ham fra oss.

les også Sliteseier og ny stopperskade for Liverpool: – Det siste vi trengte

VG-tips: Hjemmeseier

Helgens Premier League starter opp allerede i kveld. Wolves var sist på vei til sin tredje strake 1–0-ligatriumf. Men Newcastle utlignet rett før slutt - akkurat da vi tenkte at Wolves hadde gjort nok til å fortjene alle tre poengene.

Crystal Palace har samme poengsum som vertene (10). De tok en fortjent 2–1-borteseier over Fulham senest - den første på fire kamper.

Med fem mål på sine seks første ligakamper har Wilfried Zaha virkelig fått opp farten. Et målscorerspill på ivorianeren står til 3,50 i singleodds. Vi liker også målscoreroddsen på Wolves Raul Jiménez til 2,30.

Dette tror vi blir en jevn match. Men at Wolves har det lille ekstra til å sikre seg seieren til 1,92 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 30.10.20 kl. 16:41 Oppdatert: 30.10.20 kl. 16:52

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Everton 6 4 1 1 14 – 9 5 13 2 Liverpool 6 4 1 1 15 – 14 1 13 3 Aston Villa 5 4 0 1 12 – 5 7 12 4 Leicester City 6 4 0 2 13 – 8 5 12 5 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 16 – 8 8 11 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk