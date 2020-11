Pogba ødela jubileet for Solskjær - Arsenal vant 1–0: − Jeg kan ikke gi bort en straffe på den måten

(Manchester United-Arsenal 0–1) Paul Pogba (27) laget et unødvendig straffespark, og Ole Gunnar Solskjærs (47) 100. kamp som Manchester United-manager endte med tap.

Arsenal vant fortjent og klatrer på tabellen, mens Manchester United er nummer 15 - og står fortsatt uten seier på Old Trafford denne sesongen. Solskjærs lag har bare ett poeng på sine fire første hjemmekamper i ligaen - dårligst siden 1972–73.

De har tre tap på totalt seks seriekamper så langt og står med bare syv poeng. Det er dårligst siden 2013–14-starten under David Moyes.

– Den tabellen ser ikke bra ut for Solskjær, mener Brede Hangeland i TV 2-studio.

Baklengsmålet var unødvendig sett med Manchester United-øyne:

– Jeg kan ikke gi bort en straffe på den måten, innrømmer Paul Pogba til BBC.

– Jeg trodde jeg ville treffe ballen, men den straffen kostet oss dyrt i dag.

Héctor Bellerín var på vei ut av straffefeltet da han ble felt av Uniteds Paul Pogba drøyt 20 minutter før slutt. Dommeren var ikke i tvil om hva han skulle blåse, og Pierre-Emerick Aubameyang er så god til å skyte straffespark at selv keeper David de Gea gikk feil vei og var sjanseløs til å redde.

– Det er rett og slett klønete av Pogba, fastslår Solveig Gulbrandsen i TV 2-studio.

– Paul vet at det er et lett straffespark å gi bort. Det var ikke rare berøringen, men det var trolig straffespark, sier Solskjær i intervjuer med Sky Sports og BBC.

Ole Gunnar Solskjær har en seiersprosent på 56 på sine 100 kamper som United-sjef. Målforskjellen er 186–104.

FORNØYD: Pierre-Emerick Aubameyang jubler etter å ha scoret på straffe. Foto: Shaun Botterill / POOL / GETTY POOL

Til sammenligning hadde Ferguson en seiersprosent på 48 på sine 100 første United-kamper. Van Gaal hadde 52, mens Mourinho noterte 62.

100 kamper som United-manager er nesten dobbelt så mange som David Moyes, som fikk bare 51 kamper, mens Louis van Gaal hadde 103 og José Mourinho 144.

– Vi stilte ikke opp til 1. omgang, fastslår Solskjær til Sky Sports.

– Vi visste at dette var ukens store kamp. Og uheldigvis spilte vi ikke godt nok i 1. omgang.

– Dette var skuffende av oss. Vi må skape mer, sier Harry Maguire.

– Dette er en stor seier for oss. Det er lenge siden vi har vunnet her, fastslo Pierre-Emerick Aubameyang i et intervju med Sky Sports.

Han har helt rett: Dette er Arsenals første borteseier i ligaen mot Manchester United siden 2006.

Arsenal var best i 1. omgang og hadde blant annet et skudd i tverrliggeren fra Willian - men ingen av lagene scoret. Solskjær valgte å kjøre med den samme diamantformasjonen som var så vellykket mot RB Leipzig, men Arsenal utnyttet Uniteds smale midtbane ved å være bredere i sitt spill. Mason Greenwood var den som var nærmest for United, men Arsenal-keeper Bernd Leno hadde en sterk redning.

Pierre-Emerick Aubameyang hadde en bra Arsenal-sjanse tidlig i 2. omgang, men like etter fikk Harry Maguire stå mystisk alene og heade for United. Ingen av dem fikk mål.

Aubameyang scoret altså seiersmålet på straffe - etter en måltørke på fem ligakamper.

Arsenals Gabriel var heldig at han fortsatt ble værende på banen da han sparket ned Mason Greenwood - og allerede hadde et gult kort.

Og Gabriel slapp også med skrekken da han sendte Nemanja Matic i bakken. Dommeren mente det ikke var straffe. Solveig Gulbrandsen i TV 2-studio ville ha straffe, mens Brede Hangeland mente det var en fantastisk takling.

Så hadde United en kjempesjanse da Donny van de Beek skjøt. Ballen traff keeper Leno i hodet - og gikk stå i stolpen!

Dette var Arsenals siste kamp før torsdagens Europa League-møte med Molde.

Arsenal hadde på forhånd tapt tre av sine fire siste ligamatcher. Det var imidlertid mot veldig sterk motstand: Liverpool og Manchester City borte, og Leicester hjemme.

United har levert i høstens to Champions League-kamper med seirer over både Paris Saint-Germain og RB Leipzig. I ligaen derimot har det ikke gått like bra.

— Jeg ble aldri lurt av de gode kampene United har spilt i de siste. I dag hadde de ingen entusiasme eller kvalitet, sier Roy Keane i Sky Sports studio etter kampen.

– Vi fortsetter å jobbe og får en ny sjanse mot Everton lørdag, sier Solskjær til BBC.

Arsenal hadde ikke vunnet en bortekamp mot de andre «big six»-lagene siden januar 2015.

– Nesten perfekt, fastslår Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky Sports.

