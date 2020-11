Pogba laget straffe og ødela jubileet for Solskjær - Arsenal vant 1–0

(Manchester United-Arsenal 0–1) Paul Pogba (27) laget et unødvendig straffespark, og Ole Gunnar Solskjærs (47) 100. kamp som Manchester United-manager endte med tap.

Arsenal vant fortjent og klatrer på tabellen, mens Manchester United er nummer 15 - og står fortsatt uten seier på Old Trafford denne sesongen. Solskjærs lag har bare ett poeng på sine fire første hjemmekamper i ligaen - dårligst siden 1972–73.

De har tre tap på totalt seks seriekamper så langt og står med bare syv poeng.

Baklengsmålet var unødvendig sett med Manchester United-øyne:

Héctor Bellerín var på vei ut av straffefeltet da han ble felt av Uniteds Paul Pogba drøyt 20 minutter før slutt. Dommeren var ikke i tvil om hva han skulle blåse, og Pierre-Emerick Aubameyang er så god til å skyte straffespark at selv keeper David de Gea gikk feil vei og var sjanseløs til å redde.

– Den tabellen ser ikke bra ut for Solskjær, fastslo Brede Hangeland i TV 2-studio.

– Nå ligger de langt nede på tabellen, og det er det folk bryr seg om, fulgte kollega Solveig Gulbrandsen opp.

Solskjær har en seiersprosent på 56 på sine 100 kamper som United-sjef. Målforskjellen er 186–104.

FORNØYD: Pierre-Emerick Aubameyang jubler etter å ha scoret på straffe. Foto: Shaun Botterill / POOL / GETTY POOL

Til sammenligning hadde Ferguson en seiersprosent på 48 på sine 100 første United-kamper. Van Gaal hadde 52, mens Mourinho noterte 62.

100 kamper som United-manager er nesten dobbelt så mange som David Moyes, som fikk bare 51 kamper, mens Louis van Gaal hadde 103 og José Mourinho 144.

– Det har gått veldig fort. Det er min drømmejobb, sa Solskjær før kampen.

Arsenal var best i 1. omgang og hadde blant annet et skudd i tverrliggeren fra Willian - men ingen av lagene scoret. Solskjær valgte å kjøre med den samme diamantformasjonen som var så vellykket mot RB Leipzig, men Arsenal utnyttet Uniteds smale midtbane ved å være bredere i sitt spill. Mason Greenwood var den som var nærmest for United, men Arsenal-keeper Bernd Leno hadde en sterk redning.

Pierre-Emerick Aubameyang hadde en bra Arsenal-sjanse tidlig i 2. omgang, men like etter fikk Harry Maguire stå mystisk alene og heade for United. Ingen av dem fikk mål.

Arsenals Gabriel var heldig at han fortsatt ble værende på banen da han sparket ned Mason Greenwood - og allerede hadde et gult kort.

Og Gabriel slapp også med skrekken da han sendte Nemanja Matic i bakken. Dommeren mente det ikke var straffe.

Og ikke minst: United hadde en kjempesjanse da Donny van de Beek skjøt. Ballen traff keeper Leno i hodet - og gikk stå i stolpen!

Arsenal hadde ikke vunnet en ligakamp på Old Trafford siden september 2006 da Emmanuel Adebayor avgjorde.

Dette var Arsenals siste kamp før Europa League-møtet med Molde torsdag.

Arsenal hadde på forhånd tapt tre av sine fire siste ligamatcher. Det var imidlertid mot veldig sterk motstand: Liverpool og Manchester City borte, og Leicester hjemme.

United har levert i høstens to Champions League-kamper med seirer over både Paris Saint-Germain og RB Leipzig. I ligaen derimot har det ikke gått like bra.

Arsenal hadde ikke vunnet en bortekamp mot de andre "big six"-lagene siden 2015.

