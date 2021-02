BYTTER BEITE: En æra er over for Pål André Helland, som bytter ut Rosenborg med Lillestrøm. Foto: lsk.no

Pål André Helland klar for Lillestrøm

Pål Andre Helland er bekreftet klar for Lillestrøm, slik Adressa og VG meldte fredag. Det er snakk om en kontrakt på to år.

Spilleren ble presentert på en pressekonferanse lørdag.

Kantspilleren kommer fra Rosenborg hvor han har siden 2013. Han har vunnet både serien og cupen en rekke ganger med trønderne, og ble kåret til årets spiller i VG i 2015.

Overgangen bekreftes av begge klubbene.

– Det føles veldig godt og veldig riktig. Lillestrøm er en klubb med stolte tradisjoner, fantastiske supportere og en veldig kul stadion - som ikke minst har gress. Samtidig er det kanskje den klubben som jeg har blitt buet ut mest mot. Likevel har jeg følt at det har vært en slags gjensidig respekt mellom Kanari-Fansen og meg. Og jeg har alltid tenkt at det hadde vært kult å ha den fansen i ryggen, sier Pål-André Helland til lsk.no.

31-åringen ble enig med Rosenborg om å terminere kontrakten to år før tiden. Helland sier selv at han takket nei til mer lukrative tilbud fra utlandet.

– Jeg hadde tilbud om å flytte utenlands der jeg kunne ha tjent mange ganger så mye. Men fotball er det morsomste jeg vet, og den klubben jeg spiller for skal bety noe for meg. Det er viktig at man føler tilknytning, forteller han.

